Pagelle di Celje-Fiorentina 1-2: Ranieri e Mandragora decisivi. Tre gialli pesanti, Zaniolo fuori ruolo

Ecco i top e flop della partita di andata dei quarti di finale di Conference League. Il capitano si veste da bomber, nella ripresa poi arrivano due calci di rigore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Fiorentina passa in Slovenia e mette un piede in semifinale di Conference League. I viola battono 2-1 l’NK Celje con i gol di Ranieri e Mandragora su calcio di rigore. Sempre dal dischetto anche la rete della bandiera, che tiene ancora in vita la formazione di Albert Riera, realizzata dal francese Delaurier-Chaubet. Tra una settimana ci sarà l’incontro decisivo al Franchi.

Le scelte di Palladino e Riera

La Conference è un grande rimpianto per la Fiorentina che per due volte ha sfiorato il trionfo. Dopo Italiano tocca a Palladino cercare di portare la viola al successo. La via resta però quella del turnover, almeno in questa fase della competizione. Così spazio ad Adli, Moreno, Folorunsho, Beltran e Zaniolo che in campionato stanno giocando meno.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’NK Celje, tuttavia, non è da sottovalutare. Albert Riera ha portato in alto questo piccolo club sloveno, facendogli vincere il primo titolo nazionale e trascinandolo anche oltre confine. Nel 3-4-2-1 del tecnico spagnolo è Seslar ad agire da falso 9, con Delaurier-Chaubet e Kvesic a supporto.

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Ranieri fa il bomber, Zaniolo no

Il Celje inizia con personalità, mostrando voglia di dominare la partita. Però a sbloccare il risultato è la Fiorentina che passa con Ranieri: il capitano viola vince un paio di contrasti e calcia forte col sinistro sul primo palo sfruttando l’incertezza di Silva. Chi fatica di più nel team gigliato è Zaniolo, anche in virtù di un ruolo – quello di centravanti – non proprio consono alle sue caratteristiche.

Due rigori determinano l’1-2 finale

Nel secondo tempo Mandragora si procura un calcio di rigore concesso dall’arbitro grazie all’intervento del Var. Dal dischetto ci va lo stesso centrocampista che fa così 2-0. Un episodio simile capita anche nell’area opposta: stavolta è Pongracic a commettere fallo con Delaurier-Chaubet bravo poi a spiazzare De Gea dal dischetto.

La Fiorentina si aggiudica il primo round, in attesa della sentenza definitiva del Franchi tra una settimana. Nel finale De Gea determinante con due parate di livello. La macchia, oltre al gol subito, sono le ammonizioni pesanti rimediate da Moreno, Zaniolo e Dodo, destinati alla squalifica nel match di ritorno.

Top e flop della Fiorentina

Ranieri 7 Segna un gol da centravanti puro. Carismatico anche in fase difensiva.

Segna un gol da centravanti puro. Carismatico anche in fase difensiva. De Gea 7 Compie due parate determinanti nel finale.

Compie due parate determinanti nel finale. Mandragora 6,5 Nel primo tempo commette qualche errore di troppo. Poi nella ripresa si procura e trasforma il penalty del 2-0.

Nel primo tempo commette qualche errore di troppo. Poi nella ripresa si procura e trasforma il penalty del 2-0. Cataldi 6,5 Molto bene nella gestione del possesso.

Molto bene nella gestione del possesso. Zaniolo 5,5 Ci prova, si impegna. Ma fa tanta fatica da prima punta finendo sempre preda dei centrali avversari.

Ci prova, si impegna. Ma fa tanta fatica da prima punta finendo sempre preda dei centrali avversari. Moreno 5,5 Un po’ in difficoltà. Avrebbe la possibilità di offendere ma mette in evidenza la differenza che c’è col titolare Dodo. Dura un tempo.

Un po’ in difficoltà. Avrebbe la possibilità di offendere ma mette in evidenza la differenza che c’è col titolare Dodo. Dura un tempo. Folorunsho 5,5 Vero che è duttile ma stavolta forse Palladino esagera con l’esperimento. A sinistra, per giunta a tutta fascia, sembra un pesce fuor d’acqua.

Vero che è duttile ma stavolta forse Palladino esagera con l’esperimento. A sinistra, per giunta a tutta fascia, sembra un pesce fuor d’acqua. Fagioli 5 Entra, perde un pallone sanguinoso e da lì

Il migliore e il peggiore del Celje