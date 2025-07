Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Wimbledon e Tour de France

Tutte le dirette sportive di oggi, da ciclismo a tennis, con tutte le emittenti TV

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Un ricco palinsesto sportivo caratterizza la giornata televisiva di oggi, giovedì 10 luglio 2025, con un’ampia presenza di discipline di grande fascino. Tra gli eventi spiccano senza dubbio le gare di ciclismo e ciclismo femminile, che vedono protagonisti il Tour de France e il Giro d’Italia Women con le loro tappe di grande impatto e suggestione, visibili in chiaro su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport, offrendo emozioni per tutti gli appassionati senza riguardo per la pay tv. Non mancano però i grandi appuntamenti con il tennis, con le semifinali femminili di Wimbledon trasmesse su Sky Sport Tennis e Sky Sport 1, protagoniste di una calendario molto fitto e ricco di suspense. Chiude la giornata la sfida internazionale di calcio femminile, con la partita Finlandia-Svizzera valida per gli Europei Svizzera 2025, visibile sempre su Rai Sport.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Calcio femminile

21.00 Finlandia-Svizzera (Europei Svizzera 2025) (Rai Sport)

Ciclismo

12.15 6a tappa. Bayeux-Vire Normandie (Tour de France) (Eurosport)

6a tappa. Bayeux-Vire Normandie (Tour de France) (Eurosport) 14.45 6a tappa. Bayeux-Vire Normandie (Tour de France) (Rai 2)

Ciclismo Femminile

12.45 5a tappa. Mirano-Monselice (Giro d’Italia Women) (Rai Sport)

5a tappa. Mirano-Monselice (Giro d’Italia Women) (Rai Sport) 14.00 5a tappa. Mirano-Monselice (Giro d’Italia Women) (Rai 2)

Tennis

12.00 11a giornata (Wimbledon) (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

11a giornata (Wimbledon) (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 14.30 1a Semifinale Femminile (Wimbledon) (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

1a Semifinale Femminile (Wimbledon) (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1) 16.30 2a Semifinale Femminile (Wimbledon) (Sky Sport Tennis, Sky Sport 1)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp