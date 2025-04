Morata e Alice, amore infinito e la famiglia si allarga ma il bomber ha perso il posto

L'ex centravanti del Milan sarà zio, la sorella dell'influencer aspetta un bebè ma nel Galatasary lo spagnolo sta facendo panchina e potrebbe salutare

Quando c’è l’amore e il calore della famiglia c’è tutto, anche se con la tua squadra le cose non vanno più bene. Per Morata comunque la Turchia è stato un upgrade, perchè quand’era al Milan non solo la situazione sportiva stava andando a rotoli ma non c’era neanche più l’amore dopo la rottura con Alice. Ora, da questo punto di vista, è tutto rosa e fiori per il bomber spagnolo.

Dalla rottura di agosto alla seconda luna di miele

Sembra passato un secolo da quando la coppia annunciò la separazione, nell’agosto del 2024: oggi i due sono più che mai innamorati, come testimoniano quasi quotidianamente sui social. Di oggi l’ultimo post congiunto, un selfie col cuoricino e la scritta: “ti amo tanto”.

La famiglia si allarga

L’altra bella notizia è che Alvaro ed Alice saranno presto zii. Alessandro Campello – cognato del bomber – e la sua compagna Giulia Sartor avranno una bambina. Ad annunciare la notizia è stato Alessandro con un post su Instagram: «Il sogno più bello», con due foto. Una di queste è un’ecografia datata 16 aprile 2025. È una femmina, come confermato dalle emoji rosa: un fiocco e un cuoricino. Alice Campello, subito dopo, ha commentato con un «Vi amo» e ha condiviso nelle sue storie l’immagine dell’ecografia, scrivendo: «La mia nipotina». Il calciatore spagnolo, invece, ha lasciato un cuore rosso sotto il post.

La panchina al Galatasary

Una botta di felicità per Alvaro e famiglia in un momento per lui sportivamente delicato. Infatti dopo un avvio promettente non è scatta la scintilla tra Morata e il Galatasaray e tra lo spagnolo e il club turco c’è aria di addio. Con i giallorossi, complice anche un brutto infortunio. Morata ha collezionato appena 10 presenze, segnando tre gol. Ed è finito indietro nelle gerarchie dell’allenatore Oman Buruk, che negli ultimi tre impegni stagionali lo ha escluso dalla formazione titolare.