Morata, la rivelazione di Alice Campello lascia senza parole lo studio di Verissimo

Alice Campello si confessa a Verissimo: "Io morirei per Álvaro". Le dichiarazioni della modella e il racconto della crisi vissuta col bomber spagnolo

Un momento carico di emozioni, nello studio di Silvia Toffanin a Canale 5, che lascia ancora tutto aperto tra Álvaro Morata e la compagna ‘ritrovata’ Alice Campello. Durante l’ultima puntata di ‘Verissimo’, andata in onda sabato 5 aprile, tra gli ospiti c’è stata anche l’influencer, modella e imprenditrice, nonché moglie dell’ex attaccante di Milan e Juventus (ora al Galatasaray). Durante l’intervista, Alice ha aperto il suo cuore, lasciandosi andare a un racconto profondo e toccante sul legame che la unisce al calciatore spagnolo con una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole.

Il ritorno di fiamma dopo un periodo difficile

Durante il corso di ‘Verissimo’, Alice Campello ha iniziato parlando apertamente del riavvicinamento tra lei e Morata, reso noto a gennaio 2025, dopo un’estate turbolenta culminata con l’annuncio della separazione nell’agosto 2024.

La decisione di ricominciare non è stata improvvisa, ma frutto di un percorso fatto insieme, soprattutto per il bene dei loro figli: “I nostri figli avevano bisogno di vederci insieme, quindi a volte cenavamo tutti insieme, altre volte guardavamo un film”, ha raccontato. Un modo semplice ma significativo per ritrovare complicità.

Un amore che ha saputo resistere alle tempeste

Nonostante le difficoltà, la nota influencer ha evidenziato il legame indissolubile con Morata ritrovato dopo cinque mesi: “Noi siamo cresciuti insieme, io non riesco a vedere la mia vita senza di lui e per lui è la stessa cosa. Sentivamo sempre il bisogno di parlarci e chiederci dei consigli, nonostante tutto”.

Nel corso dell’intervista, ha poi aggiunto Alice Campello: “Abbiamo saputo riconquistarci, è stato davvero bello. Lui sta bene, siamo rinati entrambi. Io morirei per mio marito“, Lui è l’amore della mia vita”.

Le difficoltà passate: non erano una crisi vera e propria

Durante l’intervista, l’influencer ha voluto chiarire che non si è trattato di una crisi irreparabile con Morata. Le difficoltà, ha spiegato, erano legate soprattutto al contesto e alla loro giovane età: “Siamo molto giovani, abbiamo vissuto tante esperienze velocemente. Avere quattro figli è stata comunque un’esperienza pesante a livello emotivo”.

In un momento particolarmente emotivo, Alice ha ricordato il dolore vissuto durante quei mesi: “Diversi fattori ci hanno portato a questa decisione, non siamo stati maturi e siamo stati troppo impulsivi.”

Ha poi concluso la Campello: “È stato l’errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, l’abbiamo gestita malissimo”.

Una sofferenza che li ha resi più forti

La separazione, seppur dolorosa, è servita a entrambi per riflettere su sé stessi e sul valore del rapporto. “Abbiamo capito cosa vuol dire stare l’uno senza l’altro. Abbiamo provato tanta sofferenza entrambi, ma adesso è ancora più bello. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Ci siamo riscoperti”.

Il momento più buio: la nascita di Bella e i problemi di salute

Alice Campello ha poi anche raccontato di aver vissuto un periodo molto duro dopo la nascita della loro quarta figlia, Bella. Una fase complicata dal punto di vista fisico ed emotivo che, in un’intervista precedente rilasciata alla rivista spagnola Hola, aveva già confidato: “Ho passato momenti davvero brutti, sono stata malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente”.

Una risposta alle critiche: “L’amore è reale”

Un amore più forte di tutto. Riguardo alle polemiche e alle speculazioni sui social, Alice ha risposto con fermezza: “Non abbiamo ingannato nessuno”, ribadendo l’autenticità del loro sentimento. “L’amore è reale altrimenti non saremmo qui adesso.”

Ha poi aggiunto la Campello: “A volte l’immaturità e la mancanza di capacità di gestire bene le situazioni in cui si soffre ti portano a fare cose di cui poi ti penti amaramente”. Ed infine ha chiarito: “Se dopo tutto questo, tutta questa rabbia e tutto questo dolore, siamo ancora qui, è perché l’amore è più grande di tutto il resto”