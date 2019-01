Alice Campello, dolce dedica su Instagram a Morata dopo la crisi

Tutta la tenerezza del mondo si racchiude nelle foto del viaggio aereo che ha portato a Madrid Alvaro Morata, sua moglie Alice Campello e i loro gemellini. Il rientro nella capitale spagnola (sponda Atletico), per l’attaccante iberico, significa un personale rilancio di una carriera in ascesa ma che – fino a questo momento – non lo ha mai visto indispensabile, anche se decisivo in numerose circostanze, anche con la maglia della Juventus.

Da qui la dedica, molto speciale, di Alice, moglie fashion blogger, che ha scelto Instagram per stringere virtualmente (oltre che concretamente) Alvaro, all’avvio di questo nuovo cambiamento.

“Ti auguro tutte le cose più belle che esistono nel mondo, e sono sicura che questa nuova avventura sarà una di quelle. Ti amo troppo amore mio ❤️ sono orgogliosa di te !!! 29.01.19 ⚪️❤️⚪️❤️🇪🇸”.

D’altronde, proprio seguendo gli spostamenti di Alice e dei suoi bimbi al seguito del babbo, sembrava chiaro che l’avventura al Chelsea fosse sull’orlo della conclusione, nonostante fosse iniziato sotto i migliori auspici.

In una recente intervista al quotidiano spagnolo El Mundo, con parole molto più introspettive rispetto alla media calcistica, Morata aveva rivelato gli aspetti negativi che avevano influenzato questo passaggio londinese in cui ha brillato solo a sprazzi. Dopo l’ottimo avvio, Alvaro ha perso lucidità, forse a causa di un infortunio e alla nostalgia di momenti più esaltanti, ma senza azzardare ipotesi e retropensieri. Perché di cambiamenti significativi, a partire dalla panchina, si sono avvicendati anche al Chelsea stravolgendo quella realtà dirigenziale che aveva voluto e accolto Morata.

Semplicemente, come scritto dalla sua Alice, questa è una nuova opportunità per riscattarsi – ancora una volta – da una delusione a metà.

VIRGILIO SPORT | 30-01-2019 11:34