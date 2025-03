Tra Morata e Alice Campello è tutto finto? La risposta dell'influencer spiazza tutti

Un follower mette in dubbio che sia realmente tornato l'amore tra il bomber e la moglie, la replica della veneta lascia aperto un finale diverso

Da quando sono tornati ufficialmente insieme sembra quasi una seconda luna di miele tra Morata e Alice Campello. Dopo i dubbi, le lacrime, la separazione resa pubblica e mesi di lontananza, il bomber e l’influencer hanno scoperto di non poter fare a meno l’uno dell’altra ed è riscoppiato l’amore. Sui rispettivi profili social abbondano foto di abbracci, tenerezze e baci al punto che c’è chi sospetta che sia tutto finto.

Le foto sui social

Mentre Morata alterna foto e video della sua carriera ad altri intimi e privati, in compagnia della moglie e dei figli trasmettendo l’immagine della famiglia perfetta, Alice Campello si divide tra pubblicità dei suoi prodotti e momenti di passione con il suo uomo. Le reazioni dei follower sono di entusiasmo per l’amore ritrovato ma tra tanti commenti positivi ce n’è uno al veleno.

Il dubbio sull’autenticità del rappporto

“Per me – scrive un utente – non sono più credibili. Anche il giorno prima della notizia della separazione erano tutti cuoricini come adesso“.

La replica di Alice Campello

La veneta non ha ignorato la punzecchiatura ed ha preferito rispondere: “L’amore c’è sempre stato, non saremmo tornati insieme altrimenti. A volte nella vita quando si è giovani, impulsivi e con caratteri forti, si fanno scelte sbagliate e piene di immaturità in momento buio personale di entrambi. Nessuno è perfetto, ma siamo ancora qui, insieme, questa è l’unica cosa che conta. In realtà è un periodo che ha aiutato tantissimo entrambi e siamo cresciuti molto anche nell’affrontare i problemi. A volte l’amore non basta, bisogna metterci tanta forza di volontà per far andare bene le cose”.

Poi però aggiunge una chiosa come a non voler escludere un nuovo addio in futuro: “La cosa che mi piace è che siamo tornati a sceglierci e abbiamo voluto lavorare su noi stessi per darci la nostra miglior versione. Poi, se andrà male, può succedere, i rapporti di coppia non sono facili ma penso che l’amore è una cosa che non ci mancherà mai neanche da separati dopo 4 figli, essere cresciuti insieme e aver vissuto tutto così intensamente”.