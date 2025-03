Morata magic moment, la risposta al Ct, l’intesa con Osimhen e l’amore ritrovato

L'attaccante felice dopo l'addio al Milan. Lo scudetto in Turchia è vicino, la Nazionale è riconquistata e con Alice Campello è tornato il feeling

Siamo la coppia più bella del mondo. Alvaro Morata può cantare la canzone di Adriano Celentano sia in amore che sul lavoro. La Turchia gli ha regalato la possibilità di giocare accanto a Victor Osimhen, attaccante con il quale lo spagnolo si sposa alla perfezione. Ma gli ha regalato anche la chance di ricostruire il rapporto con Alice Campello dopo i problemi degli scorsi mesi. E intanto arriva la convocazione di De La Fuente a completare il magic moment.

Osimhen e Morata, la coppia funziona

Il Galatasaray segna, vince e si diverte. E lo fa all’insegna della sua straripante coppia d’attacco formata da Victor Osimhen e Alvaro Morata. Tripletta del nigeriano e sigillo anche dello spagnolo. I due hanno dimostrato un feeling straordinario nel reparto offensivo dei Leoni giallorossi, destinati probabilmente al terzo scudetto consecutivo. 4-0 rifilato dal club di Istanbul all’Antalyaspor e celebrazione dell’ex milanista e juventino a fine gara con figlia in braccia e maglia numero 77.

Nazionale e scudetto vicino: magic moment per lo spagnolo

Le buone prestazioni di Alvaro Morata sono servite anche in chiave nazionale. Il Commissario Tecnico della Spagna Luis De La Fuente ha rinnovato la fiducia al suo centravanti, spesso e volentieri messo in discussione in patria per un feeling non proprio eccellente con il gol.

Roja a parte, l’obiettivo di Morata è quello di vincere il quinto scudetto in 3 nazioni differenti. Il Galatasaray continua a dominare la prima posizione della Superliga turca con 71 punti, dieci in più rispetto al secondo, il Fenerbahçe di José Mourinho, che ha due partite in meno.

L’amore ritrovato con Alice Campello

Insomma, la scelta di lasciare il Milan – condizionata dall’addio di Fonseca e dal successivo arrivo in panchina di Conceicao – si è rivelata giusta per Alvaro Morata. Per quest’ultimo le cose stanno andando bene anche fuori dal rettangolo di gioco. La frattura con la compagna Alice Campello è stata ricomposta e i due sono tornati insieme intraprendendo una nuova vita a Istanbul in compagnia dei figli. Non siamo nel “e vissero tutti felici e contenti” delle fiabe ma certamente è un periodo felice per il 32enne madrileno.