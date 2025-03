Morata e Alice Campello, l'ultimo gesto del bomber commuove tutti. Cosa ha fatto Alvaro

Il toccante post dell'ex Milan per il 30esimo compleanno della moglie Alice Campello: "Ci sei sempre stata in ogni momento buio della mia vita"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Alvaro Morata e Alice Campello innamorati più che mai. E lo dimostra l’ultima dedica social dell’attaccante del Galatasaray in occasione del 30esimo compleanno della moglie, con cui si è riconciliato dopo la rottura post Europei.

Campello compie 30 anni, la dedica di Morata

Nonostante l’infortunio che ha subito condizionato la sua esperienza al Galatasaray dopo la poco felice parentesi al Milan, la nuova vita di Morata a Istanbul procede a vele spiegate grazie all’amore ritrovato con la moglie Alice Campello.

L’influencer e imprenditrice italiana ha spento 30 candeline e Alvaro non poteva non dedicarle un dolcissimo post su Instagram. “Ti ho conosciuta quando eravamo due bambini e sono molto orgoglioso della persona che sei, di come sei maturata, di come lavori, della determinazione che hai in tutto ciò che fai nella vita” ha scritto l’attaccante spagnolo.

Morata e l’importanza di Alice nelle difficoltà

Già durante l’Europeo poi vinto da capitano della Spagna e dunque prima che la coppia scoppiasse, Morata era uscito allo scoperto parlando pubblicamente del dramma della depressione di cui era stato vittima. E del sostegno che ha sempre ricevuto da parte della sua metà, con cui ha avuto quattro splendidi figli (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella).

“Sei una madre fantastica e una donna fantastica – ha continuato il centravanti madrileno nel suo post che ha fatto inevitabilmente il pieno di like -. Grazie per esserci stata in ogni caduta e in ogni momento buio della mia vita. Sono molto orgoglioso di te, ti amo, piccola. Buon trentesimo amore mio”.

Morata-Campello, in Turchia uniti più di prima

La favola di Alvaro e Alice sembrava fosse giunta al capolinea senza lieto fine, dopo l’annuncio della separazione che ha avuto enorme clamore mediatico non solo in Italia. E probabilmente ha inciso anche sul deludente rendimento di Morata al Milan. A gennaio, poco dopo essersi ritrovati, la svolta con l’addio al capoluogo lombardo e l’approdo in Turchia alla corte del Galatasaray di Osimhen, Mertens e Icardi.

Campello ha seguito Morata a Istanbul, dove la loro storia d’amore ha di nuovo spiccato il volo. E, perché no, anche gli affari. La 30enne di Mestre è sempre più un’imprenditrice di successo, e non solo per i quasi quattro milioni di follower che vanta sui social. Il suo marchio di cosmetici naturali ‘Masqmai’, lanciato nel 2024, ha infatti raggiunto un fatturato di 8,8 milioni di euro.