Morata ko ma in Turchia la star è Alice, perché tutti sono impazziti per la Campello

Dai numeri sui social alle "collab" di lusso con altre modelle di fama internazionale: la moglie del bomber ha fatto registrare un fatturato record

L’infortunio di Alvaro Morata complica la seconda parte di stagione del Galatasaray ma non frena il successo registrato in Turchia dalla moglie Alice Campello, su cui sono puntati tutti i riflettori di media e sponsor. Al momento dell’approdo ad Istanbul, l’ex attaccante di Milan e Juve è stato accolto con un bagno di folla, complice un curriculum che non ha bisogno di presentazioni, mentre la modella veneta sta continuando a mettere a referto numeri da record.

Morata ko, ma la vera star in Turchia è Alice Campello

Arrivato in Super Lig per sostituire l’infortunato Icardi e comporre un tridente da sogno con Victor Osimhen e Dries Mertens, Alvaro Morata è stato costretto a fermarsi per via di un grave infortunio alla schiena, che potrebbe tenerlo ai box fino a fine stagione. Nonostante ciò, Alice Campello continua a stare vicino all’ex canterano del Real Madrid, una volta risolti i problemi che avevano diviso la coppia tempo fa.

Peraltro, la star in Turchia sembra essere proprio la modella di origini venete. La Campello, infatti, può contare su un bacino d’utenza importantissimo sui suoi canali social ufficiali, come testimoniano gli oltre 3,7 milioni di follower accumulati in questi anni su Instagram. E ora, procede a gonfie vele anche il progetto ideato e lanciato nel campo dei cosmetici, dove ha spesso coinvolto modelle di fama internazionale, tra cui Romee Strijd (8,1 milioni di follower su Instagram), traendo beneficio da “collab” multi-milionarie.

Quanto guadagna Alice Campello

Ma quanto guadagna davvero Alice Campello? Una domanda a cui la stampa turca sembra aver trovato una risposta. Interessandosi alla vita privata della moglie di Alvaro Morata, ad Istanbul hanno reso pubblico il fatturato del 2024 dell’azienda “MASQMAI”, che ha evidenziato una cifra pari a 8,8 milioni di euro, ben più alta dello stipendio annuo del capitano della Nazionale spagnola.

Allo stesso tempo, è chiaro che l’ingaggio di Morata è da calcolare in maniera netta, in quanto è diretto ad una sola persona, mentre il fatturato di un’azienda comprende anche delle spese tra dipendenti, stakeholder e strutture. Il dato, però, ha moltiplicato i commenti dei tifosi del Galatasaray sotto ai post della Campello, così come le attenzioni nei confronti di Alice, finita sulla copertina di Forbes Women nel mese di dicembre in Spagna.