Alvaro Morata, primo gol col Galatasaray: l'arrivo di Alice Campello a Istanbul porta bene all'ex Milan

La nuova vita di Morata a Istanbul con la (ritrovata) moglie Alice è partita col piede giusto: alla prima da titolare col Galatasaray lo spagnolo è andato a bersaglio in coppa.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Buona la prima (da titolare). Se il Milan si è goduto subito Gimenez e Joao Felix in Coppa Italia, stesso discorso vale per il Galatasaray con Alvaro Morata, in gol al debutto dal primo minuto nella coppa nazionale turca. Rinfrancato dall’amore ritrovato con Alice Campello, che l’ha seguito a Istanbul, il capitano della Spagna ha subito conquistato i tifosi della sua nuova squadra.

Niente più mugugni: Morata in gol col Galatasaray

Il feeling tra il Milan e Morata non è mai sbocciato, con il rapporto che è definitivamente naufragato in seguito all’arrivo di Conceicao. Ingaggiato in pompa magna dopo il trionfo da capitano all’Europeo, Alvaro ha lasciato il Diavolo in fretta e furia a fine mercato per provare a rilanciarsi col Galatasaray.

Un primo assaggio con la nuova realtà turca lo ha avuto nel finale della partita di campionato col Gaziantep, quando è entrato al posto di Mertens. E alla prima da titolare in coppa contro il Boluspor, ecco il gol. Lo spagnolo ha firmato la rete dell’1-1 al 20′: dopo aver ricevuto palla in area, ha stoppato e calciato nel sette mettendo fuori causa il portiere avversario.

Il talismano di Alvaro ha un nome e un cognome: Alice Campello

La coppia, che ha quattro figli (Alessandro, Leonardo, Edoardo e Bella), era scoppiata poco dopo il successo della Spagna agli Europei in Germania. Pur avendo i due mantenuto sempre un buon rapporto, probabilmente la separazione dalla moglie Alice Campello ha finito per condizionare la breve parentesi di Morata al Milan.

I due si sono riconciliati – documentando tutto sui social – proprio nei concitati giorni che hanno visto l’ex attaccante della Juventus preparare i bagagli direzione Istanbul. Al suo seguito, moglie e figli. Tutti insieme in Turchia per darsi una seconda possibilità. Lontano dai riflettori. Lontano da quel gossip che in questi sei mesi non ha dato tregua alla coppia.

Coppa di Turchia, missione quarti per il Galatasaray

La partita che oggi il Galatasaray ha vinto 4-1 ai danni del Boluspor era valevole per la seconda giornata del Gruppo C. I campioni di Turchia hanno esordito nella competizione pareggiando 2-2 col Başakşehir per poi andare subito in svantaggio nella sfida odierna in trasferta contro il club che milita nella seconda serie.

Dunque, il gol del pareggio realizzato da Morata è stato fondamentale per consentire all’undici di Okan Buruk di mettere poi la freccia con Aydin pochi istanti prima dell’intervallo e Demir e Kutucu nella ripresa. Con questo successo il Galatasaray balza a quota 4 punti col Basaksehir (stessa differenza reti) e alle spalle del Konyaspor, primo a 6. Ai quarti si qualificano soltanto le prime due, per cui sarà decisivo l’ultimo turno del girone di qualificazione.