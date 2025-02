Alvaro Morata e Alice Campello come mai prima, insieme a Istanbul per il Galatasaray: i veleni del Milan alle spalle

La coppia si è presentata unita e sorridente ai tifosi e alla presentazione ufficiale del giocatore ex Milan che incomincia una nuova fase della sua carriera. E della sua vita

Hanno lasciato Milano consensualmente, a quel che sembra dai social che hanno fatto da detonatore, per ricominciare in Turchia un nuovo progetto di vita comune oltre che calcistico per Alvaro Morata. Insieme, hanno posato con la maglia del Galatasaray, Alice Campello e l’ex attaccante del Milan il quale non ha trovato la dimensione congeniale alle sue qualità tecniche, alle sue caratteristiche quelle stesse peculiarità che lo hanno portato a diventare capitano della nazionale spagnola e a fare da riferimento nell’Atletico Madrid e alla Juventus.

La loro crisi, culminata in una separazione divenuta di dominio pubblico, è rientrata proprio quando il suo trasferimento era imminente, dopo una trattativa quasi fulminea e, comunque, non esattamente ovvia.

Morata e Alice Campello insieme nella foto di presentazione

Ma quel che è accaduto nel Milan con l’attuale dirigenza non ha precedenti, nella sessione invernale, per impatto e movimenti. Un unicum da non sottovalutare e che potrebbe riservare anche ulteriori sorprese. Morata ha lasciato l’Italia, intanto, con la sua famiglia e si appresta ad affrontare un ulteriore capitolo della sua carriera professionale nel Galatasaray. Dopo Milano, Istanbul per ricominciare come avvenuto ad altri illustri colleghi del giocatore iberico che prima di lui hanno scelto il campionato turco per ritrovare qualità e tenacia, un rilancio anche in chiave europea.

Alice Campello, imprenditrice e influencer, ha deciso di seguire il marito dopo aver maturato la convinzione di poter tentare di nuovo di ricucire il loro rapporto raggiunto Morata a Milano e di tornare assieme poco prima della loro partenza.

Il trasferimento in Turchia al Galatasaray

Adesso vivono con i loro quattro figli, Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella, in Turchia e hanno presenziato all’evento preparato per introdurre ai media in via ufficiale il giocatore spagnolo che non ha fatto altro che ridimensionare i rumors circolati sulla presunta incompatibilità con l’ambiente.

“Grazie per avermi dato la possibilità d’indossare questa maglia. Il Milan è una società incredibile e lo è ancora di più la gente che ci lavora. Grazie a tutti”, ha tenuto ad affermare.

Alice Campello e Alvaro Morata hanno deciso, da qualche settimana, di riprendere la loro relazione amorosa svelando con uno scatto social di essere tornati insieme. Nei mesi successivi all’annuncio della separazione si erano rincorse le indiscrezioni che li volevano lontani per dei tradimenti, sempre fortemente smentiti da entrambe le parti. Il calciatore e l’influencer hanno sempre parlato di problemi interni alla coppia e di un grande sentimento ancora presente tra di loro.

Nei profili social sono state già condivise le prime foto che li ritraggono in Turchia, coi tifosi del Galatasaray o mostrano orgogliosi la nuova maglia del calciatore. Occasione formale, certamente, che li vede però affiatati davanti agli obiettivi e alle telecamere come non avveniva da mesi.

Il sigillo pubblico sulla riconciliazione

Un sigillo su quanto reso pubblico, segnale che l’intenzione di mantenere salda la loro famiglia c’è anche sotto questo profilo. Quando Morata si trasferì da Madrid a Milano, si susseguivano le voci sulla possibile rottura dovuta a questa decisione, al contrasto con la famiglia e altri presunti attriti che hanno riempito per lungo tempo le scalette dei media iberici.

La stessa Alice Campello, sui social, è intervenuta per smentire in modo alquanto fermo alcuni rumors, ha provato a contenere lo tsunami di indiscrezioni che rischiavano di travolgere lei e Alvaro. Adesso con i bambini sta provando a costruire un quotidiano a Istanbul, dopo Madrid, Torino, Londra e Milano. Proprio quando pareva impensabile destabilizzare l’equilibrio, appena ritrovato.