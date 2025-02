Milan, Ibra rompe il silenzio su addio Morata e presenta Gimenez come suo erede

Il dirigente svedese ha fatto il punto sull'addio di Morata al Milan e ha presentato il neo acquisto messicano prelevato dal Feyenoord

Non ha neanche potuto vedere il derby, ufficialmente dall’altro ieri ma ufficiosamente da giorni Alvaro Morata non è più un giocatore del Milan. L’acquisto accolto con entusiasmo in estate, il bomber chiamato a colmare il vuoto mai coperto bene dopo l’addio di Giroud è durato solo pochi mesi in rossonero ma cosa c’è dietro? Dopo giorni di dico-non dico, anche da parte di Conceicao, a fare chiarezza è stato Zlatan Ibrahimovic che a Dazn ha spiegato i veri motivi dell’addio di Morata e ha presentato il neo bomber Santiago Gimenez. Il dirigente rossonero ha poi raccontato tutti i retroscena di mercato sulla trattativa tra il Milan e l’attaccante messicano.

Ibrahimovic sul trasferimento di Morata: un addio che fa discutere

Doveva essere il punto cardine dell’attacco del Milan ma dopo sei mesi si è interrotto il percorso di Morata in rossonero. Il trasferimento dell’attaccante spagnolo ha infatti sorpreso molti e Zlatan Ibrahimovic ha voluto dire la sua sulla vicenda: “Prima di tutto Alvaro è una grande persona e un grande giocatore, gli auguro il meglio. Alcune storie per varie situazioni non fanno ‘clic’. Più di questo non dico.”

Dopo Davide Calabria, il Milan ha eliminato tutti i ribelli. Infatti, le voci di una discussione accesa con il tecnico Sergio Conceiçao, avvenuta durante l’intervallo della sfida di Champions a Zagabria, hanno alimentato il dibattito sull’addio dello spagnolo. Alcuni rumors parlano però anche di motivazioni di natura personale dietro la rottura tra il giocatore e il club.

Per Ibrahimovic, Santiago Gimenez è il suo erede

Zlatan Ibrahimovic ha poi raccontato i retroscena sulla trattativa di mercato Gimenez-Milan: “Gimenez l’abbiamo seguito per tanti mesi, ci abbiamo provato anche in estate ma era un’altra situazione. È pronto, l’ho visto dal vivo ed è carico, ha tanta voglia di cominciare. Siamo tutti carichi”. Il dirigente rossonero ha poi sorpreso tutti nella valutazione del bomber messicano: “Ne abbiamo preso uno forte come Ibra”.

Accoglienza calorosa per Morata a Istanbul

Mentre il Milan pareggiava con l’Inter, Alvaro Morata ha ricevuto un’accoglienza da vero protagonista al suo arrivo a Istanbul. L’ex attaccante del Milan ha trovato ad attenderlo una folla entusiasta di tifosi. Il calciatore spagnolo ha subito interagito con loro, incitandoli nei cori e dimostrando grande entusiasmo.

Nelle sue prime dichiarazioni da giocatore del Galatasaray, Morata ha espresso tutta la sua felicità per questa nuova avventura: “L’unica ragione per cui sono venuto in Turchia è stato il Galatasaray. Sono orgoglioso, lavorerò per segnare tanti gol con Osimhen. I tifosi mi hanno già mostrato tutto il loro entusiasmo”.

L’addio di Morata al Milan e il messaggio ai tifosi

Poco dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento, Morata ha voluto dedicare un pensiero al Milan e ai suoi tifosi attraverso una Instagram Stories. L’attaccante ha espresso la sua gratitudine nei confronti del club e di chi vi lavora: “Grazie per avermi dato la possibilità di indossare questa maglia, il Milan è una società incredibile. E lo è ancora di più per la gente che ci lavora, grazie a tutti”.