Milan, Conceicao: la replica alle accuse di Inzaghi e il messaggio per Leao

La terza vittoria stagionale nel derby è sfumata nel recupero col pareggio di De Vrij. Conceicao mastica amaro e risponde a Inzaghi sull'arbitraggio

Quando il Milan già pregustava la terza vittoria stagionale nel derby, è arrivata la beffa in pieno recupero col gol del pareggio dell’Inter firmato De Vrij. La stracittadina è proseguita anche in mixed zone con Inzaghi che si è lamentato dell’arbitraggio e Conceicao che ha risposto per le rime al collega, non risparmiando una frecciata neppure all’indirizzo di Leao.

Milan-Inter, botta e risposta Inzaghi-Conceicao

Nel post derby Simone Inzaghi è uscito allo scoperto, puntando il dito contro la direzione di Chiffi. A far storcere il naso all’allenatore dell’Inter non sono stati i tre gol annullati – due per fuorigioco e uno per fallo di Dumfries su Theo – ma il penalty negato in seguito all’intervento di Pavlovic su Thuram.

“Ho rivisto l’episodio ed è un rigore clamoroso non fischiato. Chi sta seduto al Var non può non chiamare l’arbitro: ora comincio ad arrabbiarmi” ha dichiarato un Inzaghi insolitamente furioso. Non poteva non arrivare la replica di Conceicao: “Simone parla di ciò di cui deve parlare, forse era deluso o pensava di trovare una squadra inferiore nel gioco e nell’atteggiamento. Rispetto la sua opinione, non dovrei neppure commentare ciò che ha detto”.

La frecciata di Conceicao a Rafa Leao

La questione è sempre la stessa: la mancanza di continuità. Il 10 rossonero ha colpi da fenomeno, ma li mostra soltanto a sprazzi finendo per risultare troppo spesso un corpo estraneo nello scacchiere tattico del Milan. Da Pioli a Conceicao passando per Conceicao finora nessuno è riuscito a far sbocciare definitivamente Leao.

Il tecnico lusitano ribadisce un concetto ormai ben noto ai tifosi del Diavolo: “La costanza che vogliamo per la squadra deve valere anche per i singoli. Rafa ha dei momenti in cui è fortissimo e altri in cui deve capire che fa parte di un collettivo in cui la sua presenza è necessaria. Quando sarà così, allora potrà essere uno dei migliori al mondo”.

L’aspetto non negoziabile da cui ripartire

La beffa nel recupero fa male. E Conceicao non lo nasconde mica: “Siamo delusi, abbiamo perso due punti”. L’imperativo, ora, è continuità, senza la quale la rincorsa Champions diventa impossibile. “Questo è un aspetto non negoziabile – sottolinea l’ex Porto -. Se manca la gioia di giocare a calcio, non va bene”.

Gli ultimi giorni in casa Milan sono stati piuttosto turbolenti per via del ko di Zagabria, ma anche dell’improvvisa rivoluzione di mercato che ha portato agli addii dei ‘ribelli’ Calabria e Morata e all’arrivo del messicano Gimenez. “Col mercato finito saremo più tranquilli – assicura Conceicao -. Ci aspettano quattro mesi forti”.