Milan-Inter, Inzaghi e Conceicao nella bufera: ma è polemica pure sull'arbitraggio di Chiffi

Pari e musi lunghi per entrambe le tifoserie al termine del derby: i fan rossoneri se la prendono con Conceicao, i nerazzurri con Inzaghi. Polemiche anche sul direttore di gara.

Il Derby della Madonnina e dei musi lunghi. Alla fine arriva un 1-1 che scontenta tutti. I tifosi del Milan, che assaporavano il successo. E quelli dell’Inter, che vedono frenare la marcia dei propri beniamini nello sprint Scudetto col Napoli. Tutti d’accordo, invece, nelle critiche al direttore di gara, Chiffi della sezione di Padova: nel mirino alcune decisioni contestate, come un rigore negato ai nerazzurri, e l’atteggiamento un po’ troppo permissivo nei confronti del tecnico interista.

L’Inter rischia il terzo ko nel derby, Inzaghi contestato

Dopo il gol del vantaggio milanista di Reinjnders si aprono i processi di marca nerazzurra a Inzaghi. “Le due precedenti non gli hanno insegnato proprio nulla”, scrive Rago. “Cambi da professore di ginnastica”, twitta un altro fan nerazzurro dopo le sostituzioni. “Inzaghi si è fatto incartare ancora una volta”, si lamenta un tifoso deluso. Poi, dopo il pari di De Vrij proprio su assist di uno dei nuovi entrati, Zalewski, le critiche si attenuano. “Alla fine però tre pali, un rigore negato e l’ha ripresa con le sostituzioni. Andiamoci piano con la distruzione di Simoncino”. Mentre un tifoso juventino protesta: “Qualcuno riesce a spiegarmi perché a Inzaghi è concesso di arrivare quasi fino alla bandierina senza che nessuno gli dica mai nulla?”.

Il pari scatena i tifosi del Milan: Conceicao catenacciaro?

Pure i sostenitori rossoneri si scatenano al fischio finale, dopo aver accarezzato profumo di vittoria. “Anche il c… di Conceicao ha un limite. Resto dell’idea che si tratti di 2 punti persi e non di 1 guadagnato. Troppe occasioni non concretizzate”. E ancora: “Ma avete visto i cambi? Ha tolto Leao per difendersi?”. Oppure, da Gianni Gattone: “Allenatore da 3 categoria”. La delusione per il risultato è forte. “Andate a lavorare. Milan squadra senza spina dorsale. A 10 dal termine non si può giocare con retropassaggi per perdere tempo perché la squadra avversaria prima o poi ti castiga e così è successo, 3 pali e poi il goal. Vergognosi”. E poi tanti messaggi contro Chukwueze, Terracciano e Gabbia.

Tre gol annullati e un rigore negato: bufera pure su Chiffi

Polemiche anche sull’arbitro Chiffi. Se i tre gol annullati all’Inter, due per fuorigioco e uno per fallo di Dumfries su Theo Hernandez, non hanno generato troppe discussioni, stesso discorso non vale per un intervento di Pavlovic su Thuram nel secondo tempo non ritenuto da rigore. I tifosi nerazzurri non ci stanno e alzano la voce su X. “Chiffi, queste partite spostano milioni. Davvero devastante l’arbitraggio”, twitta Colonnello Aureliano. “Rigore clamoroso. Pavlovic fa fallo chiaro su Thuram ma sia Chiffi sia il Var fingono di non vedere. Complimenti sinceri a tutto lo schifo di campionato. Eh ma Marotta League…” commenta Prof MDL. “Var spento. Chiudete tutto dai. Vergogna Chiffi, vergogna” chiosa Luca.