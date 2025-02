Calciomercato: Zalewski è dell'Inter, Juve beffata su Danso, Tomori non vuole lasciare il Milan

La Fiorentina dopo Zaniolo punta su Fagioli e Ndour, il Fulham ha messo nel mirino Soulè, Casadei è del Torino: tutti i colpi di giornata

Ultimi giorni di calciomercato e arrivano i fuochi artificiali: fatta per Gimenez al Milan che però non ha ancora chiuso la voce entrate. Il sogno è Joao Felix. Il Napoli non molla Comuzzo e spera di sbloccare l’affare Saint-Maximin. Tutti gli affari del giorno.

Inter-Zalewski: è fatta

Fatta per Nicola Zalewski all’Inter. Marotta ha chiuso per l’esterno polacco della Roma che passerà in nerazzurro in prestito con un diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Sarà lui il sostituto di Tajon Buchanan, volato al Villarreal con la stessa formula dopo una manciata di presenze. All’Inter ritroverà il compagno di nazionale Zielinski.

Juventus, rebus difensore

La Juve continua a cercare un difensore e incassa una frenata nell’affare Danso. Non c’è l’accordo con il Rennes. i tifosi bianconeri sognano Antonio Silva del Benfica che mercoledì ha vinto all’Allianz. I lusitani fanno muro. Nel mirino c’è anche il giovanissimo Mosquera, talento del Valencia.

Il Fulham su Soulè

Con Morata già partito per Istanbul e Calabria passato al Bologna c’è chi vuol rimanere in rossonero. Fikayo Tomori non vuole lasciare il Milan. Per il difensore inglese era stato trovato un accordo con il Tottenham sulla base di 25 milioni più 5 di bonus ma la destinazione non sarebbe gradita dal giocatore. Il Fulham vorrebbe prendere Soulè della Roma in prestito oneroso. I giallorossi devono ancora però decidere se aprire a un eventuale trasferimento.

Fiorentina scatenata, tre colpi in vista

Dopo aver quasi definito l’arrivo di Zaniolo, la Fiorentina punta anche Fagioli, per il quale c’è già l’intesa sull’ingaggio. Si tratta con la Juventus sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il club viola, inoltre, è in chiusura per Ndour, centrocampista del 2004 del Paris Saint-German ma in prestito al Besiktas. Forte la concorrenza della Lazio sul giocatore, per questo motivo i viola hanno accelerato nelle ultime ore per arrivare al sorpasso definitivo. Operazione da 5 mln con percentuale sulla futura rivendita al 50%.

Dopo N’Dri, il Lecce ha chiuso anche per un altro giocatore. Si tratta di Elijah Scott, difensore centrale del 2006 che arriva dallo Stoccarda. Infine tutto fatto per Casadei al Torino, superata l’offerta della Lazio: sarà un giocatore granata.