Juventus, Danso in arrivo ma la strategia di Giuntoli non convince. Fagioli verso l’addio, Cambiaso in bilico

I bianconeri a lavoro per mettere a disposizione di Thiago Motta il difensore del Lens con la formula del prestito secco. Fagioli vicino alla Fiorentina, il City insiste per Cambiaso

Giornate frenetiche in casa Juventus sul fronte mercato. Le ultime prestazioni della squadra di Thiago Motta invitano a un cambio di rotta immediato e forze fresche possono senza dubbio aiutare la causa bianconera in questo momento. Ma non tutti i tifosi sono soddisfatti delle strategie messe in piedi dal club e da Cristiano Giuntoli.

Danso in prestito dal Lens

Ancora qualche cosa da limare ma tutti gli operatori di mercato segnalano ormai per fatto l’arrivo di Kevin Danso alla corte bianconera. Il centrale austriaco potrebbe essere la soluzione per risolvere i problemi della difesa priva di Gleison Bremer e che nelle prossime settimane deve fare i conti anche con l’indisponibilità di Kalulu. L’offerta al club francese prevede la formula del prestito secco sulla base di 2,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Affare ormai a un passo con l’inserimento del Rennes che invece spinge per il trasferimento a titolo definitivo.

La strategie di Giuntoli non convince

Un “progetto a tempo determinato”: così molti tifosi della Juventus hanno definito la strategia di mercato bianconera messa in piedi da Cristiano Giuntoli. Quello di Danso sarebbe infatti l’ennesimo prestito secco dopo quelli di Renato Veiga (3,8 milioni di euro), quello di Kolo Muani (1 milione per il prestito più 2,6 milioni di bonus) e quello di Francisco Conceicao della scorsa estate (7 milioni di euro). Di fatto a giugno sarà tutto da rifare per i bianconeri e chissà che questa strategia non sia legata alla mancanza di una fiducia totale nei confronti di Thiago Motta.

Fagioli verso l’addio, il pressing del City per Cambiaso

Ma non c’è solo il mercato in entrata a tenere banco. La Juventus in queste ore sta valutando anche la cessione di Nicolò Fagioli. E’ lui il giocatore scelto per fare cassa anche in virtù di uno scarso feeling con Thiago Mota. Nelle ultime ore è aumentato l’interesse della Fiorentina per il giocatore ma solo con la formula del prestito e diritto di riscatto mentre i bianconeri spingo per l’obbligo. Sulle sue tracce c’è anche il Lipsia. Il suo sostituto potrebbe essere Carney Chukwuemeka del Chelsea che piace tanto a Cristiano Giuntoli.

La Vecchia Signora si deve anche difendere dal continuo assalto del Manchester City che non molla la presa su Andrea Cambiaso. L’esterno che fino a qualche settimana fa veniva valutato come incedibile, continua a ricevere la corte della squadra allenata da Guardiola. Per lui ci potrebbe essere un’offerta tra i 60 e i 70 milioni che per i bianconeri potrebbe diventare irrinunciabile.