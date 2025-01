Juventus, Motta in totale confusione: la gaffe in diretta tv e per il web è da cacciare assieme a Giuntoli

La sconfitta col Benfica in Champions ha fatto seguito al ko di Napoli: tifosi sempre più sul piede di guerra, profili social del club presi d'assalto

La Juventus proprio non va. Dopo il ko – il primo in campionato – contro il Napoli, la sconfitta interna col Benfica nell’ultima giornata di Champions che ha fatto scivolare la Signora al 20esimo posto. Al termine della partita è scattato l’ennesimo processo a Thiago Motta, autore anche di una gaffe in diretta tv, e all’uomo mercato Cristiano Giuntoli.

Juventus, Motta in confusione: la gaffe in diretta

Le speranze di qualificarsi agli ottavi di Champions erano già ridotte prima del fischio d’inizio della sfida col Benfica. E si sono azzerate dopo soli 15′ quando Pavlidis ha gelato lo Stadium spianando la strada ai lusitani che hanno poi chiuso i conti con Kocku all’80’. Male, malissimo i bianconeri, questa volta soprattutto nel primo tempo.

Proprio la metamorfosi della squadra rispetto alla partita col Napoli è stato oggetto di una domanda dell’inviato di Sky, a cui ha fatto seguito la risposta in portoghese di Thiago Motta. Quando gli è stato fatto notare, l’ex allenatore del Bologna, che in precedenza aveva probabilmente risposto alle domande di una tv non italiana, si è subito scusato certificando così il momento di confusione dettato dall’ennesima prova deludente dei suoi uomini.

L’ultimo ko fa male: assaltate le pagine social della Juve

L’eurosconfitta col Benfica ha fatto infuriare i tifosi bianconeri, che hanno letteralmente inondato di critiche le pagine social della Juventus. Motta è finito ancora una volta sul banco degli imputati. “Caro Motta, credo sia ora che tu ti faccia un esame di coscienza e ti dimetta! La squadra non ti segue, non sei capace di gestirla e di creare nessun gioco” scrive un sostenitore su Facebook.

“La Juve di Motta sembra la nazionale cantanti ad agosto” ironizza Sandro. “Esonero subito” sentenzia Antony. “Ho visto allenatori esonerati per molto meno, è evidente che metà squadra non lo segua, e l’altra metà lo segue ma in campo non sa che fare. Il Benfica sembrava una squadra di tre categorie superiori, impresentabili” rincara Matteo. Marilena non ha dubbi: “Solo se mandate l’allenatore davanti alle telecamere dichiarando che si dimette, possiamo continuare a seguire la squadra”.

Non solo Motta: dito puntato anche contro Giuntoli

Già, i tifosi non risparmiano neppure Giuntoli, ritenuto il principale colpevole del mercato fallimentare condotto in estate. “Giuntoli e Motta out” commenta Lukasz. “Nella partita più importante ti ritrovi con Locatelli centrale e non è sfiga. Hai venduto Huijsen, Rugani, Danilo e perfino Djalo. Via Motta, Giuntoli e gli Elkann. Rivoglio Agnelli, rivoglio la Juve” scrive Tanino.

“Avete distrutto tutto, Giuntoli e Motta due presuntuosi senza vergogna. Hanno smantellato una buona ossatura a cui bisognava inserire degli innesti di qualità” chiosa Adriano.