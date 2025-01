Juventus, la delusione di Del Piero: “Questa sconfitta fa male”. Capello al veleno contro Thiago Motta

La formazione bianconera perde in casa contro il Benfica e continua a vivere un momento di crisi. Negli studi Sky tutta la delusione dell’ex capitano: “Squadra che ha bisogno di essere aiutata”

Un momento di crisi vero. La Juventus vive una situazione decisamente complicata con la sconfitta in Champions League che si va ad aggiungere a quella di quattro giorni fa contro il Napoli. Col Benfica arriva un ko che fa molto male e che soprattutto rischia di mettere completamente in discussione il progetto cominciato quest’estate con Thiago Motta alla guida.

L’analisi di Del Piero

Ai microfoni Sky sul volto di Alex Del Piero si legge la stessa delusione vissuta dai tifosi della Juve che speravano in una serata europea decisamente diversa: “Questa sconfitta della Juve fa un po’ male, erano in casa e a differenza del Milan neanche in inferiorità numerica. Ci sono dei momenti in cui la squadra fa tanta fatica. E anche il pubblico ha rumoreggiato. Sicuramente non c’è un clima ottimale in questo momento. La squadra sembra disordinata, disattenta. Evidentemente manca qualcosa e in questo momento c’è bisogno dell’aiuto del tecnico e della società. Ci deve essere compattezza e unione. Sono due sconfitte di fila ed entrambe arrivate in modo piuttosto duro”.

Poi Pinturicchio prova a dettare la ricetta per uscire dalla situazione negativa: “Bisogna saper pulire la giornata di oggi e ripartire, bisogna vedere come lo faranno. C’è una partita abbordabile in casa contro l’Empoli. L’idea della Juve stasera è durata 10 minuti, forse un centrocampo più solido avrebbe migliorato la situazione iniziale. Bisogna capire cosa fare, se provare a tenere tutti allo stesso livello, oppure capire se puntare su un’ossatura. Per me la soluzione è la seconda”.

Juventus-Benfica: le pagelle

Capello contro Thiago Motta

Alle parole di Del Piero replica anche Fabio Capello, con l’ex tecnico che fa riferimento soprattutto al “disordinata” con cui l’ex capitano ha definito la squadra bianconera: “Ovvio che era disordinata. Come puoi pretendere che cambiando sei giocatori, facendoli in posizioni in cui non hanno mai giocato possa succedere qualcosa di diverso”. Un attacco senza mezzi termini a Thiago Motta.

La contestazione dei tifosi

L’Allianz Stadium ha fatto sentire tutta la sua delusione dopo il ko di Champions League col Benfica. Una sconfitta che rischia di mettere in discussione il cammino europeo visto che c’è anche la possibilità di un incrocio pericoloso con il Milan (anche lui alle prese con una stagione difficile). Il ko con la formazione portoghese però non è andato proprio giù ai tifosi bianconeri che alla fine del match hanno subissato di fischi la squadra.