Champions e Europa League, sorteggi: tabellone, regolamento, le rivali delle italiane, dove vederli in diretta tv

Terminata la fase campionato di Champions, arriva il momento dei sorteggi per i playoff: rischio derby Milan-Juve, avversarie alla portata per la Dea

Si è conclusa la fase campionato della nuova Champions League. L’Inter è l’unica italiana approdata agli ottavi; Atalanta, Milan e Juventus dovranno affrontare i playoff, mentre il Bologna è stato eliminato. Venerdì 31 gennaio a Nyon si terranno i sorteggi degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della massima competizione continentale per club e anche dell’Europa League.

Champions e Europa League, sorteggi: info e regolamento

Per entrambe le rassegne il regolamento è lo stesso: le prime otto della classe volano direttamente agli ottavi (l’Europa League si concluderà stasera, ma la Lazio prima in classifica è già certa della qualificazione, mentre la Roma deve difendere i playoff), mentre le 16 squadre che chiudono dal nono al 24esimo posto si affronteranno negli spareggi a eliminazione diretta con la classica formula delle gare d’andata e ritorno.

Le otto vincitrici andranno ad aggiungersi agli otto club approdati agli ottavi al termine della Phase League.

Champions League, la classifica finale e i verdetti

Agli ottavi:

1) Liverpool 21 (+12)

2) Barcellona 19 (+15)

3) Arsenal 19 (+13)

4) Inter 19 (+10)

5) Atletico Madrid 18 (+8)

6) Bayer Leverkusen 16 (+8)

7) Lilla 16 (+7)

8) Aston Villa 16 (+7)

Ai playoff

9) Atalanta 15 (+14)

10) Borussia Dortmund 15 (+10)

11) Real Madrid 15 (+8)

12) Bayern Monaco 15 (+8)

13) Milan 15 (+3)

14) PSV 14 (+4)

15) PSG 13 (+5)

16) Benfica 13 (+4)

17) Monaco 13 (0)

18) Brest 13 (-1)

19) Feyenoord 13 (-3)

20) Juventus 12 (+2)

21) Celtic 12 (-1)

22) Manchester City 11 (+4)

23) Sporting 11 (+1)

24) Club Brugge 11 (-4)

Eliminate

25) Dinamo Zagabria 11 (-7)

26) Stoccarda 10 (-4)

27) Shakhtar 7 (-8)

28) Bologna 6 (-5)

29) Stella Rossa 3 (-9)

30) Sturm Graz 6 (-9)

31) Sparta Praga 4 (-14)

32) Lipsia 3 (-7)

33) Girona 3 (-8)

34) Salisburgo 3 (-22)

35) Slovan Bratislava 0 (-20)

36) Young Boys 0 (-21)

Champions League, il tabellone e le avversarie delle italiane

La rivoluzione voluta dalla Uefa per la Champions League allargata a 36 squadre è totale. Dalla fase a eliminazione diretta niente più sorteggi continui, ma un tabellone tennistico che di fatto già delinea il possibile scenario dai playoff in poi.

In merito agli spareggi, per il sorteggio si procede a coppie. Ogni club è abbinato a un altro in base al posizionamento finale e già sa quali squadre potrebbe affrontare secondo gli accoppiamenti previsti dal regolamento.

Atalanta delusa, ma il sorteggio è favorevole

Il 2-2 in trasferta col Barcellona non è bastato a Gasperini per centrare la qualificazione diretta agli ottavi. Il nono posto finale costringe la Dea ad affrontare lo scoglio dei playoff, dove troverà una tra Sporting (23esimo), già sfidato e liquidato la scorsa stagione in Europa League, e Bruges (24esimo). In caso di approdo agli ottavi i nerazzurri troverebbe Lille o Aston Villa.

Milan flop: rischio derby con la Juventus

I rossoneri avevano gli ottavi in pugno, ma hanno gettato la qualificazione al vento perdendo 2-1 in Croazia contro la Dinamo Zagabria. La squadra di Conceicao ha chiuso addirittura al 13esimo posto e agli spareggi dovrà vedersela col Feyenoord (19esimo), dove gioca l’obiettivo di mercato Santiago Gimenez, o con la Juventus (20esima) per un derby italiano tra deluse ad altissima tensione.

Se il Milan dovesse approdare agli ottavi, si prevede una doppia sfida da brividi contro l’Arsenal o Inter. Già, il destino, anzi l’urna potrebbe nuovamente far incrociare le strade delle due milanesi.

Juventus, altro disastro: il Diavolo o l’insidia olandese

Dopo il ko col Napoli in campionato, la sconfitta interna col Benfica nell’ultimo turno della fase campionato di Champions. La Juventus è così scivolata al 20esimo posto: per Thiago Motta potrebbe esserci il Milan oppure il Psv Eindhoven, che ha avuto il merito di mandare al tappeto per la prima volta lo scatenato di Liverpool di Arne Slot.

Anche la Signora, in caso di passaggio del turno, dovrebbe misurarsi agli ottavi contro Arsenal o Inter.

Europa League: le possibili avversarie della Roma

La Lazio ha già conquistato un posto al sole agli ottavi di finale, mentre la Roma dovrà blindare il piazzamento playoff nell’ultimo incontro in programma stasera all’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte.

L’attuale classifica vede i giallorossi al 21esimo posto con 9 punti: finisse così, la squadra di Ranieri sfiderebbe una tra Viktoria Plzen (11esimo) e Olympiacos (12esimo) per poi eventualmente affrontare Lione o Tottenham agli ottavi.

Sorteggi Champions ed Europa League: data e orario

Il sorteggio che definirà le sfide dei playoff andrà in scena venerdì 31 gennaio a Nyon, nel quartier generale della Uefa. Si parte alle 12:00 con la Champions, alle 13:00 è in programma quello della Europa League.

Dove vedere il sorteggio in tv e in streaming

Davvero ampio la copertura televisiva. Il sorteggio per i playoff di Champions League sarà trasmesso in chiaro e gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), quindi su Sky e Amazon Prime Video per gli abbonati. In streaming sul sito di TV8, sull’app SkyGo, su NOW, Prime Video e infine su UEFA.tv.