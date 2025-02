Calciomercato, borsino di oggi: come vanno le trattative per Gimenez, Danso, Zalewski, Saint-Maximin e Zaniolo

Le trattative di Juventus, Inter, Milan, Napoli e le altre big del massimo campionato di Serie A con le percentuali di concretizzazione: borsino di oggi 1 febbraio 2025.

Sprint finale per il mercato di riparazione: dopo tante chiacchiere è il momento dei fatti, anche perché di tempo a disposizione ormai ce n’è sempre di meno. La chiusura delle trattative è fissata per la mezzanotte di lunedì 3, dunque bisogna fare in fretta. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11 di sabato 1 febbraio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Danso Goglichidze Chukwuemeka INTER Zalewski Biraghi Nico Paz MILAN Gimenez De Winter Joao Felix NAPOLI Saint-Maximin Comuzzo Garnacho ROMA Marmol Raspadori Frattesi LAZIO Fazzini Fabbian Casadei ATALANTA Daghim Disasi Raspadori FIORENTINA Zaniolo Fagioli Belahyane

Milan, fatta per Gimenez: in uscita Tomori

Praticamente chiuso l’acquisto di Santiago Gimenez: Conceicao avrà a disposizione un nuovo centravanti per il finale di stagione, con Morata libero di “togliere il disturbo”: giocherà nel Galatasaray. La curiosità è che il messicano sfiderà i suoi ormai ex compagni olandesi nel doppio confronto dei playoff in programma tra pochi giorni. In uscita invece Tomori, su cui si è fiondato il Tottenham. E l’Inter? I nerazzurri sono a buon punto per il prestito di Zalewski dalla Roma, un rinforzo in più per Inzaghi sulle corsie laterali.

La Juve stringe per Danso e sogna Osimhen

Molto attiva la Juventus, che continua a lavorare per un difensore. Giuntoli in pressing col Lens per il prestito di Danso, c’è da vincere la concorrenza del Rennes che punta a ingaggiare l’austriaco a titolo definitivo: la priorità del calciatore, naturalmente, è l’approdo in Italia, sfiorato l’anno scorso col Napoli e a inizio stagione con la Roma. A proposito di Napoli, si torna a parlare di un interessamento dei bianconeri per Osimhen: la clausola del centravanti nigeriano, oggi in prestito al Galatasaray, è di 75 milioni ma vale solo per l’estero. Per l’Italia non è in vendita.

Napoli su Saint-Maximin o Boga, Zaniolo in Viola?

Proprio il Napoli, perso Kvaratskhelia, è ancora alla ricerca di un esterno da offrire a Conte. Dopo almeno una dozzina di contatti, pare che la quadra possa essere trovata con l’Al-Ahli per il prestito di Saint-Maximin, ex talento del Nizza che negli ultimi anni – tra Newcastle e Fenerbahce – si è un po’ perso. L’alternativa è Boga, difficile invece arrivare a Comuzzo per cui la Fiorentina spara alto. Proprio i viola sono vicini all’accordo per il prestito di Zaniolo. Roma sul difensore spagnolo del Las Palmas, Marmol, e Lazio di nuovo alla carica per Fazzini.