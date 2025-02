Milan, per Gimenez è fatta: arriva oggi, ecco quando debutta, la Juve sogna Osimhen

Giornate caldissime sul mercato: si sblocca l'affare col Feyenoord per i rossoneri, la Signora lavora per portare il bomber nigeriano a Torino

Cercasi bomber disperatamente. Sul filo di lana il Milan è riuscito nell’intento di prendere Gimenes, prima scelta di Conceicao, e non esclude di tentare anche l’assalto finale a Joao Felix una volta ceduti Morata e Camarda, mentre la Juventus sogna di aggiungere a Kolo Muani l’ex Napoli Osimhen.

Fumata bianca per Gimenez

Dopo giorni di tira e molla è arrivata la fumata bianca il Milan: Gimenez sarà il nuovo centravanti rossonero e prenderà il posto di Morata, promesso sposo del Galatasaray. Dopo aver lavorato ai fianchi il Feyenoord in questi giorni è stata finalmente raggiuntal’intesa. Il Milan ha aumentato leggermente l’offerta e i 32 milioni più bonus facilmente raggiungibili hanno fatto cedere gli olandesi che non intendevano privarsi del bomber.

Decisiva la volontà dell’attaccante

A far pendere l’ago della bilancia dall parte del Diavolo la volontà del giocatore. Il messicano ha detto chiaramente in un faccia a faccia dell’altro giorno di volersene andare. Gimenes è atteso a Milano già nella giornata di oggi per la consueta trafila medico-burocratica e quasi certamente domani assisterà al derby. Il giocatore è sulla via del recupero dopo un guaio muscolare molto leggero rimediato mercoledì in Champions e potrebbe già esordire in rossonero mercoledì sera, nella partita di coppa Italia contro la Roma.

Giuntoli vuol riabbracciare Osimhen

Sul fronte Juventus invece la novità si chiama Osimhen. Il ds Giuntoli vorrebbe riprendere il bomber acquistato dal Lilla quando era al Napoli e sta preparando un piano per l’estate. Scontato l’addio di Vlahovic: improbabile una cessione entro lunedì, sicuro l’addio a fine stagione, ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. Dopo Kolo Muani la Juve vuole un altro centravanti di spessore come il nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray (17 gol in 21 gare) ma sempre di proprietà del club di Aurelio De Laurentiis. Il bomber salvo sorprese negli ultimi giorni di trattative, concluderà la stagione a Istanbul e a luglio rientrerà a Napoli, ma non per restarci. E la Juventus si è già iscritta alla corsa per il centravanti africano.