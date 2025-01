Milan, Gimenez gol e crack: che guaio, il piano-B per l’attacco sul mercato

L'assalto a Gimenez rischia di subire un brusco stop per l'infortunio rimediato dal messicano nella sfida di Champions: il Milan pesca in Premier?

Il braccio di ferro tra Milan e Feyenoord per Santiago Gimenez rischia lo stop nel momento cruciale della trattativa, quello dell’assalto finale. Già, il messicano si è infortunato poco dopo aver segnato nel match di Champions che gli olandesi hanno perso 6-1 contro il Lille. E il Diavolo, a una manciata di giorni dalla chiusura del mercato, potrebbe essere costretto a virare sul piano B.

Milan, cercasi gol disperatamente: è allarme in attacco

Contro la Dinamo Zagabria il Milan avrebbe dovuto ratificare la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Invece, l’ennesimo patatrac. Causato anche dall’assenza di una punta in grado di garantire una massiccia dose di gol.

Morata e Abraham non si sono fin qui rivelati all’altezza del compito ed è per questo motivo che Sergio Conceicao ha messo in cima alla lista dei desideri Santiago Gimenez, 23enne centravanti messicano del Feyenoord – pur giunta possibile avversaria del Diavolo ai playoff – che in Europa ha segnato cinque gol in altrettante presenze, più altri sette sigilli in Eredivisie.

Il tira e molla col Feyenoord, il gol e l’infortunio

Il club olandese spara altissimo per privarsi del proprio gioiello a gennaio e non al termine della stagione: almeno 40 milioni. Nelle ultime ore i rossoneri sembravano disposti a presentare un’offerta molto vicina a quella cifra, ma, pochi minuti dopo il gol segnato al Lille al 14′, Gimenez è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare su cui faranno luce gli esami strumentali di rito.

Dalla natura dell’infortunio, che non sembra preoccupare più di tanto, dipenderà con ogni probabilità anche la strategia del Diavolo, alla ricerca disperata di una punta.

Se salta Gimenez, è pronto il piano B: i nomi

Inutile girarci intorno: è l’attaccante del Feyenoord il pallino di Conceicao. Ma, visto che ad oggi permane più di un dubbio sul suo approdo nel capoluogo lombardo, il Milan non intende farsi cogliere impreparato, anche perché nonc’è più tempo.

Il piano B porta in Inghilterra e più precisamente a Manchester, sponda United. A Old Trafford giocano (poco) due giovani ‘vecchie’ conoscenze del calcio italiano che stanno facendo una fatica tremenda a emergere in Premier: Zirkzee e Hojlund, già nel mirino della Juventus. Uno dei due potrebbe partire in prestito nelle ultime ore del mercato.