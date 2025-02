Milan, Calabria lascia in lacrime: l'ultimo rimprovero dei tifosi sul web

L'addio dell'ex capitano che va al Bologna, la commozione del giocatore non impietosisce tutto il popolo rossonero e c'è chi festeggia

Non è stato un addio facile nè indolore: Davide Calabria ha svuotato oggi il suo armadietto a Milanello e si è messo in macchina, direzione Bologna, per iniziare un altro capitolo della sua carriera dopo una vita intera in rossonero dove è cresciuto iniziando a 7 anni, ha conquistato la Nazionale, è diventato capitano ma non è sempre stato nel cuore dei tifosi.

Calabria, lacrime d’addio

Il giocatore a sei mesi dalla scadenza del suo contratto, per trasferirsi alla corte di Vincenzo Italiano. Circa 2 milioni di euro di conguaglio ai rossoneri: soldi che finiranno nel calderone destinato a finanziare l’arrivo di Santiago Gimenez. Intercettato dai cronisti presenti all’esterno del centro sportivo, Calabria ha salutato in lacrime quella che è stata casa sua per 18 anni.

Il saluto del giocatore

“Non fatemi domande, per favore. È difficile, quindi… Mi mancherà tutto, ma sono contento di quello che ho vissuto qui”. L’ultimo ricordo positivo la Supercoppa vinta a Riad, poi la lite con Conceicao e la fine della sua storia in rossonero: “Assolutamente sì, ogni ricordo me lo porterò dentro per sempre. Sono grato per quello che ho passato al Milan e lo amerò per sempre. Sono stati giorni difficili, un po’ come quando ti lasci con una moglie. Però inizia un nuovo capitolo e auguro davvero il meglio a tutti”.

I tifosi impietosi sul web

Complice anche il momento burrascoso del Milan tanti tifosi non si inteneriscono per le lacrime di Calabria e brindano al suo addio. Fioccano i commenti e per fortuna c’è chi ha anche belle parole per lui: “Umanamente sincero dispiace …però tecnicamente e soprattutto dal punto di vista ambiente la fine del rapporto col Milan doveva avvenire a fine stagione scorsa” e poi: “Vero milanista ma non da Milan. Auguro il meglio però prima o poi doveva succedere” e anche: “Mi dispiace per l’uomo Davide Calabria, non per il calciatore. Ciao Davide, ti auguro il meglio professionalmente, si vedeva che ci tieni!”

C’è chi scrive: “Ciao Davide, hai dato sempre il massimo , nonostante i limiti. Meglio lui di tanti raccattati comprati ultimamente” e anche: “Anche io sono in lacrime ma di gioia”, oppure: “Calciatore discutibile, ma grande uomo e grande milanista…onore a gente come lui” e ancora: “Non è colpa sua se è oggettivamente troppo scarso per indossare una fascia pesantissima. Ha cercato di dare ciò che poteva, buona fortuna Davide”

Il web è scatenato: “Poteva rimanere come riserva, ma no, abbiamo Emerson Cafu” e poi: “Auguri Davide. Hai dato il massimo pur non essendo un giocatore da Milan” e poi: Nonostante tutto sei stato il nostro capitano. Sei stato uno dei primi a credere nel Milan. Non è stata una stagione facile, ma purtroppo la solita società indegna avrebbe dovuto capire prima cosa fosse meglio per te e per la tua carriera. Grazie di tutto Davide” e infine: “Il problema è che quando sei stato il titolare per anni e pure il capitano poi certe cose non si accettano, creano insoddisfazione e un mood negativo che può andare ad influenzare l’intero spogliatoio. Un addio che fa bene ad entrambi“