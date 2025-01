Milan, la rivoluzione di Conceicao: via i ribelli Morata e Calabria. Il mercato estivo completamente cancellato

Ultimi giorni di mercato roventi in casa Milan. Si cambia tutto in attacco: via il deludente Morata e anche il golden boy Camarda, tutto su Gimenez e la new entry Joao Felix

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Via Fonseca, via pure Morata. In un mese il Milan ha sconfessato la rivoluzione estiva per avviarne un’altra – in pieno inverno – a tre giorni dalla chiusura del mercato. Si cambia tutto, e in fretta. Perché non c’è tempo. Dopo lo screzio con Conceicao, ha le valigie pronte anche il ribelle Calabria. Con la speranza di chiudere in giornata il colpo Gimenez.

Milan, nuova rivoluzione dopo il ko di Zagabria

Il ko di Zagabria ha inevitabilmente lasciato il segno. Il Milan aveva in pugno la qualificazione diretta agli ottavi di Champions e l’ha gettata al vento contro una squadra senza dubbio combattiva, ma non certo di prima fascia. Visto che ora gli ottavi vanno conquistati attraverso i playoff e che c’è un gap da colmare in campionato per rientrare tra le prime quattro, il club ha deciso di assecondare le richieste di mercato di Conceicao, soprattutto per quanto riguarda l’innesto di un nuovo centravanti in grado di assicurare gol, tanti gol.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma il tempo stringe (anche per lo stesso tecnico che sarebbe già a rischio) ed è arrivato il momento di rompere gli indugi: la finestra invernale del mercato, infatti, si chiuderà il 3 febbraio a mezzanotte.

Via i ribelli Morata e Calabria. E parte anche Camarda

Quella di ieri è stata una giornata rovente a casa Milan. Si è infatti deciso di dare il via libera alla cessione al Galatasaray di Morata, il capitano della Spagna campione d’Europa che ha fallito nella missione di non far rimpiangere Giroud. Spesso fermo ai box e quasi mai decisivo in campo, l’ex Juventus potrebbe approdare in Turchia in prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni.

L’accordo è stato raggiunto subito, ma il condizionale è d’obbligo poiché la partenza di Alvaro è legata all’arrivo di Gimenez. Il club rossonero è deciso anche a prestare per 18 mesi il golden boy Camarda al Monza, che avrebbe così la possibilità di accumulare minuti ed esperienza alla corte di Galliani. Infine, Calabria. La lite avuta con Conceicao al termine della sfida col Parma non resterà impunita: l’ex capitano è sul punto di trasferirsi a Bologna.

Assalto finale a Gimenez, si tenta il doppio colpo

Potrebbe essere il giorno di Santiago Gimenez al Milan. L’intesa col centravanti messicano è già cosa fatta, manca ancora quella col Feyenoord che continua a chiedere 40 milioni. I rossoneri si sono spinti fino a 35: la sensazione è che la fumata bianca sia davvero vicina.

Chiuso Gimenez e definita poi la partenza di Morata, il Diavolo potrebbe tentare il doppio colpo in attacco. Già, secondo La Gazzetta dello Sport, Conceicao ha chiesto il connazionale Joao Felix, che sta trovando poco spazio al Chelsea. Anche grazie agli ottimi rapporti col potente manager del calciatore, Jorge Mendes, il Milan proverà ad ottenere l’ex Atletico Madrid in prestito.