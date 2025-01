Morata, la decisione Galatasaray-Milan ribalta ogni logica e allontana Camarda e Calabria. Stretta Gimenez e dubbio Leao

Grandi manovre per il Milan, in queste ultime ore di mercato aperto: una mini rivoluzione che ribalta ogni logica. E che solleva interrogativi

L’implosione del Milan, rinnovato in panchina con Sergio Conceicao, ma in via di rifondazione con un repulisti spropositato e su cui i dubbi si alimentano ad ogni indiscrezioni e registrazione di passi in avanti delle trattative, non si arresta.

Anzi, con l’appropinquarsi della deadline del 3 febbraio, le manovre paiono sovrapporsi e accelerarsi, ma con quale logica? Il quesito è lecito alla luce dei rumors che stanno spazzando via le ultime, esigue certezze.

Milan-Galatasaray, accordo raggiunto per Morata

Morata sarebbe in procinto di partire per la Turchia, raggiunto l’accordo tra Milan e Galatasaray dopo una notte di trattative. Le società hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Alvaro Morata con la formula del prestito con obbligo di riscatto già fissato a 10 milioni di euro.

Una condizione auspicata dalla società di via Aldo Rossi, considerando che la prossima estate Morata peserà 9,75 milioni a bilancio. A fare due conti, per Ibra e co. scendere sotto i 10 milioni di euro risulterebbe una minusvalenza che, per ragion di Stato, non sarebbe valutabile dai vertici e dalla proprietà ovvero Gerry Cardinale.

Una importante opportunità, sul versante del bilancio e degli introiti, è rappresentata anche da Daniel Maldini: per via del contratto in essere, il suo passaggio all’Atalanta gioverà anche al Milan. Entriamo nel merito di questa operazione, in chiusura. Il trasferimento verrà chiuso a titolo definitivo e il giocatore si trasferirà a Bergamo per 14 milioni di euro, 7 dei quali andranno al club rossonero visto che il Milan aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita da parte dei brianzoli.

Sirene arabe per Rafa Leao

Nel mentre, l’Al Nassr di Stefano Pioli e con in squadra un certo Cristiano Ronaldo avrebbe tentato Rafa Leao, dopo il no secco di Dusan Vlahovic il quale non aveva alcuna intenzione di chiudere la propria carriera lontano dall’Europa così come l’esterno portoghese.

Anche lui avrebbe rispedito al mittente l’offerta, scelta condivisa dal Milan che, fino ad ora, non ha messo in discussione Leao in questa sessione di riparazione.

Vertice per Gimenez con il Feyenoord

Per oggi è previsto il vertice per Gimenez, a Rotterdam: qualora si riuscisse a chiudere e a trovare l’intesa, allora Morata sarebbe ai saluti in via definitiva con Camarda e Calabria. Diverso il discorso per Theo Hernandez, il quale sarebbe stato oggetto di una proposta indecente da parte del Como (40 milioni). In queste ore non va escluso del tutto un rilancio.

Il primo è vicino a un prestito al Monza, al quale ha creduto molto l’ad Adriano Galliani, mentre il secondo complice il mancato feeling con l’ambiente (rinnovato) potrebbe lasciare forse già adesso il Milan. Per l’ex capitano la situazione sarebbe complicata dalla scadenza contrattuale, ma mai mettere limiti.

Se ogni tassello andrà al suo posto, in questo nuovo Milan, già stasera Morata potrebbe partire alla volta della Turchia dove il mercato si chiude l’11 gennaio prossimo. Gimenez arriverà presto, anche se oggi capiremo l’entità del suo infortunio.

E quell’idea assurda di un rinnovamento per il derby di domenica non sarebbe così lontana. Quando la realtà supera ogni limite dell’immaginazione.