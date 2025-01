Milan, caos di mercato: il Como tenta Theo, Calabria verso Bologna e Gimenez cita la Bibbia. Juve tutto su Danso

Giornata ai limiti dell'incredibile per i rossoneri che dopo il ko con la Dinamo Zagabria in Champions si rituffano nel mercato. Un mercato carico di colpi di scena in entrata e in uscita

Ore concitate ai limiti del caos in casa Milan. Dal campo alle trattative, i rossoneri vivono giorni in un vortice che sembra pronto a portare con sé stravolgimenti, separazioni più o meno dolorose, indiscrezioni ai limiti dell’impensabile e (si augurano i tifosi del Diavolo) anche un nuovo attaccante.

Il prescelto è Giménez, che oggi ha affidato ai social un messaggio criptico citando la Bibbia. Un segnale che, inevitabilmente, sulla sponda rossonera del Naviglio non può non essere interpretato come un riferimento al mercato. Intanto, restando in tema acquisti e possibili nuovi arrivi, dopo lo stop di Kalulu in Champions, la Juventus accelera per Danso.

Il concitato giovedì del Milan

La giornata rossonera era iniziata con il fulmine a ciel (non propriamente) sereno dell’addio di Morata, per poi proseguire con la richiesta del Monza per Camarda, con il possibile passaggio di Calabria al Bologna e con la quantomeno incredibile offerta del Como per Theo Hernandez. Ed è proprio da questa ultima notizia bomba che partiamo per capire come questa giornata potrebbe passare agli annali come una delle più caotiche per il mercato del Milan.

Offerta del Como per Theo

Nei giorni scorsi, i lariani avrebbero, infatti, fatto pervenire in via Aldo Rossi una proposta da oltre 40 milioni di euro per il cartellino del laterale francese. Un tentativo che ben fotografa l’enorme ambizione della proprietà comasca, decisa a puntare in alto fin da subito. Mire e progetto che, però, almeno per il momento non hanno convinto Theo, che ha gentilmente declinato l’offerta ricevuta. Punto e a capo. Anche perché c’è una stagione, pure dal punto di vista personale, da far svoltare…

Morata e Calabria verso l’addio

Chi il Milan può lasciarlo davvero sono Alvaro Morata e Davide Calabria. Entrambe, dopo i battibecchi con Sergio Conceiçao appaiono destinati all’addio già in questi ultimi giorni di mercato. Come vi abbiamo raccontato in giornata, lo spagnolo è vicinissimo al Galatasaray, l’ex capitano potrebbe accasarsi al Bologna. La cessione di Alvaro, che non è mai riuscito a lasciare il segno in rossonero, permetterebbe di accelerare per Santiago Giménez, obiettivo dichiarato di questa finestra invernale di trattative.

Il messaggio social di Giménez

Per l’attaccante messicano, il Diavolo attenterebbe la partenza di Morata, ma poi serviranno 40 milioni (euro più euro meno) per convincere il Feyenoord. A giocare un ruolo decisivo potrebbe essere anche la voglia di Giménez di tentare il grande salto. Una voglia che in molti hanno voluto leggere nell’ultimo messaggio affidato ai suoi profili social.

Citando la Bibbia il bomber classe 2003, che è molto credente, ha scritto: “State attenti, vegliate e pregate, perché non sapete quando sarà quel momento“. Che si tratti di un enigma o meno non è dato sapere. La cosa certa è che la soluzione arriverà inevitabilmente entro la mezzanotte di lunedì prossimo…

Juve su Danso, ma occhio al Rennes

Uscendo dai confini di Milanello e spostandoci a Torino, sponda bianconera del Po, la Juventus si lecca le ferite dopo il ko di Champions con il Benfica che lascia in eredità anche l‘infortunio di Pierre Kalulu. Almeno venti giorni di stop forzato per il francese ed emergenza totale in difesa. Una condizione che obbliga Motta a trovare soluzioni sul campo e Giuntoli a fare altrettanto sul mercato.

La chiave individuata potrebbe essere Kevin Danso del Lens, per il quale il dt della Vecchia Signora avrebbe offerto 2.5 milioni più 1.5 di bonus con la formula del prestito secco. i transalpini non chiudono, anzi, ma come riportato da Gianluca di Marzio ci sarebbe stato l’inserimento del Rennes, pronto a mettere sul piatto 24 milioni più bonus per prendere l’austriaco a titolo definitivo. Anche in questo caso, un ruolo importante potrebbe essere giocato dalla volontà del giocatore.