Camarda al Monza scatena i tifosi del Milan: per il derby con l'Inter Abraham e Jovic uniche punte?

In attesa degli acquisti il club rossonero continua a cedere. Anche il baby talento sta partendo con direzione Brianza: scatta l'allarme tra i tifosi.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Rivoluzione in casa Milan. Il Diavolo è pronto a ricostruire praticamente da capo il proprio reparto attaccanti. Non solo Alvaro Morata, diretto al Galatasaray: pure il giovane Francesco Camarda sta per lasciare i rossoneri. Il 16enne lombardo sta per trasferirsi al Monza con la formula del prestito. Ancora da definire le tempistiche che potrebbero andare oltre i pochi mesi rimanenti per la conclusione della stagione.

I giorni del Condor che ora toglie al Milan

Gli ultimi giorni di mercato sono conosciuti anche per essere quelli del Condor. Adriano Galliani ha sempre avuto fiuto per gli affari, solo che oggi non li fa più per il suo Milan ma per il Monza. E proprio dall’universo rossonero l’esperto dirigente sta andando a prendere un rinforzo per la sua squadra. Si tratta di Francesco Camarda, stellina giovane ma già fortemente quotata.

La formula è un prestito oneroso

La formula non può naturalmente essere diversa dal prestito, biennale ed oneroso per rimpinguare seppur in modo ridotto le casse del Milan. D’altro canto il Diavolo in questi giorni ha molto da fare con diversi calciatori in uscita. Oltre al già citato Morata, infatti, ci sono pure Loftus-Cheek e Calabria (c’è forte il Bologna) che sono ai margini del progetto. Se non una rivoluzione poco ci manca, anche se la deadline del mercato è fissata a breve.

Il mercato preoccupa i tifosi

I tifosi del Milan sono preoccupati. In questo momento la rosa resterebbe con i soli Abraham e Jovic (anche quest’ultimo è sul mercato) con i quali giocarsi il derby contro l’Inter. In più dispiace dare via – anche se temporaneamente – un giovane promettente come Camarda: “Perdiamo anche un talento del genere – scrive un utente – perché state sicuri che non rientrerà più al Milan“.

“Rispetto a ieri abbiamo 3 giocatori in meno e nessuno nel frattempo è arrivato“, è l’allarme lanciato da un supporter di fede rossonera. Tra tutti coloro che guardano avanti, con lo sguardo smarrito, c’è anche chi si volta indietro pensando agli errori commessi della società: “Donnarumma, Tonali, Kessié, Calhanoglu: avremmo aggiunto un centravanti forte ed era scudetto per 10 anni. Invece vendiamo ancora“.