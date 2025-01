Inter, Palacios in prestito al Monza: la trattativa di Galliani in treno e la telefonata con Ausilio diventa virale

Il Monza prova a uscire da una brutta situazione affidandosi al mercato: i brianzoli accolgono Palacios in prestito dall’Inter e parlano con il Milan per Jovic. Galliani scatenato anche in treno

