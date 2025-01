Inter, Report annuncia puntata su ultrà e debiti: è bufera per l’intervista di La Russa 

Domenica prossima l’inchiesta sul club nerazzurro: le parole del Presidente del Senato scatenano le reazioni dei social network

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Le infiltrazioni mafiose nella Curva Nord e i problemi finanziari dell’Inter saranno gli argomenti della prossima puntata di Report, in programma domenica 2 febbraio. La trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci ha lanciato un’anticipazione con le parole del Presidente del Senato Ignazio La Russa, grande tifoso nerazzurro, che hanno scatenato le reazioni dei social network: per molti il politico avrebbe di fatto concordato sulle colpe dell’Inter.

Inter sotto inchiesta a Report

Report mette nuovamente sotto inchiesta il mondo del calcio: la trasmissione di giornalismo investigativo della Rai condotta da Sigfrido Ranucci ha annunciato che nella prossima puntata andrà in onda un servizio sulle infiltrazioni mafiose nella Curva Nord dell’Inter e sui segreti finanziari del club campione d’Italia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nell’anteprima lanciata ieri anche una dichiarazione del Presidente del Senato Ignazio La Russa: le parole del politico, grande tifoso dell’Inter, hanno scatenato una vera e propria bufera sui social.

La Russa giustifica problemi finanziari dell’Inter

La clip lanciata ieri da Report per anticipare l’inchiesta della prossima puntata, infatti, contiene una dichiarazione di La Russa sulla situazione finanziaria dell’Inter. “Questa non è una normale società in cui il dare e l’avere si devono bilanciare… – ha detto il Presidente del Senato – Qui ci sono in ballo le emozioni e quando ci sono i ballo le emozioni vanno gestite con un’attenzione e una sensibilità diversa da qualunque altra attività imprenditoriale”.

Un messaggio, quello di La Russa, che si presta a interpretazioni piuttosto pericolose sul fronte del diritto: il politico di Fratelli d’Italia pare infatti suggerire che, essendoci di mezzo una società di calcio, la legge debba applicarsi in maniera diversa. O, quantomeno, questo è quanto hanno compreso centinaia di utenti dei social network.

Inter, le parole di La Russa scatenano il web

Tra loro, i più agguerriti sono ovviamente quelli della Juventus: dopo aver visto il proprio club essere messo sotto la lente d’ingrandimento della magistratura penale e di quella sportiva per il caso plusvalenze, ai tifosi bianconeri non va giù che le vicende dell’Inter possano essere giudicate con minore severità.

“Ignazio La Russa di fatto ammette la colpevolezza dell’Inter o sbaglio?”, scrive Deadpoor su X, sintetizzando l’interpretazione data da molti juventini alle parole del Presidente del Senato. “Sì, di fatto La Russa ha confermato che l’Inter è aiutata a non fare bancarotta e andare in C”, aggiunge Veloso. “È tutto un circo”, commenta Michael. “Eh certo. Invece quando si trattava di affossare la Juventus e tutti i milioni di tifosi che la seguono… I tifosi bianconeri non hanno emozioni, con loro non si deve essere sensibili…”, scrive Marco.

“Tanto non è la Juventus, nessuno farà mai nulla”, concorda Leo. “Dichiarazioni assurde”, il commento di Andrea. “Poi si lamentano del calo di interesse per il calcio in Italia. Incredibile questa impunità. Incredibile”, la chiosa di Paolo.