Inter, il piano di Oaktree: via i senatori, ringiovanire e vendere il club. Ecco chi rischia subito

La strategia di Oaktree: abbattere i costi e creare valore. Dunque i big in scadenza dagli ingaggi pesanti lasceranno spazio a giovani di talento

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Inter del futuro guarda al modello Udinese. La linea di Oaktree, secondo quanto riferisce il Correre dello Sport, è chiara: i senatori dovranno lasciar spazio a giovani prospetti di talento. Ecco, allora, chi – e non sono pochi – rischia di salutare già al termine della stagione.

Inter, la rivoluzione green di Oaktree: il piano

Abbattere i costi e creare valore. Mantenendo inalterata la qualità. Questa la strategia di Oaktree da attuare quanto prima. Ne parla il Corriere dello Sport: il fondo americano ha indicato la via da seguire per intraprendere una rivoluzione sostenibile che consiste nel dare una rinfrescata a una rosa ritenuta troppo vecchia ed eccessivamente onerosa dal punto di vista degli ingaggi.

Dunque, meno senatori e più talenti da coltivare. In tal senso il modello Udinese ha fatto scuola in Italia, anche se l’imperativo è non perdere competitività tanto in Italia quanto in Europa.

Ecco chi rischia di lasciare la Pinetina a fine stagione

A tremare sono in particolar modo gli over 30 con il contratto in scadenza a giugno 2025. E non sono pochi. Cinque i calciatori che potrebbero mettersi alla ricerca di una nuova squadra la prossima estate: De Vrij, Acerbi, Darmian, Arnautovic e Correa.

Stesso discorso anche per il portiere svizzero Sommer, ma l’Inter ha dalla sua un’opzione per allungare il rapporto fino al 2026. Occhio pure alla situazione di Mkhitaryan, per cui esiste la possibilità di terminare in anticipo il biennale sottoscritto a dicembre. I prossimi mesi si riveleranno decisivi per capire chi rientrerà o meno nei piani dell’Inter.

Inter, i nuovi nomi che piacciono e la mission di Oaktree

Linea verde, dunque. E subito spuntano già i primi nomi della svolta richiesta da Oaktree: Bernabé del Parma e Belahyane del Verona, giovani di enorme talento che si stanno mettendo in mostra in questo primo scorcio di stagione.

Entrambi hanno un futuro assicurato e sono destinati a raggiungere quotazioni elevate: l’identikit perfetto per il nuovo corso nerazzurro. Senza dimenticare che un altro fattore determinante per la crescita del club è ovviamente lo stadio. Oaktree preme per arrivare a una soluzione in tempi brevi, anche perché l’obiettivo finale è vendere l’Inter.