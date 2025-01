Rafa Leao torna a ribaltare le priorità fondamentali del Barcellona, le insidie e il piano Milan

Il giocatore è da molto tempo nella lista del club catalano ma l'operazione riserva possibili scivoloni, anche per una società come il Barcellona

Con la costatazione, amara, che la cessione imminente di Emerson Royal non verrà chiusa a causa dell’infortunio riportato dal difensore contro il Girona, in Champions League, si è imposta una inevitabile riflessione su quanto costruito in queste settimane di trattative. Tentativi interessanti, alcuni azzardati, altri che paiono andati a buon fine come nel caso di Kyle Walker dopo l’addio definitivo a Rashford.

Le dichiarazioni ambigue, a fine gara, di Santiago Gimenez, poi, hanno aggiunto quel brivido aggiuntivo che ha evocato precedenti non così remoti. Insomma, quest’ultimo ritorno dal recente passato dell’idea Barcellona per Rafa Leao ha destato inevitabili domande sul presente e sul futuro, ma non può destabilizzare l’ambiente Milan.

Barcellona e Rafa Leao, un’idea che arriva da lontano

Da che cosa nasce quest’interesse è cosa nota. Il Barcellona ha nutrito da due anni a questa parte una certa attenzione nei riguardi dell’esterno portoghese e ha atteso pazientemente.

Prima che le beghe legate alla proprietà e le cause pendenti si definissero, poi che il giocatore fosse maturo per valutare l’effettiva possibilità di inserimento in un Barcellona che non è più quello di Pep Guardiola o Luis Enrique, ma che rimane uno dei club e delle squadre più blasonate a livello europeo.

Alti e bassi con il Milan

Con il Milan, come va? Per Rafa Leao, alti e bassi. Come tutti, forse, nella stagione di transizione che sta affrontando il gruppo: lo strappo con Paulo Fonseca non è stato indolore, ma l’inferno che Leao ha descritto non con termini danteschi ma che illustrano alla massa lo stile Conceicao pare gli siano più vicini. Gli consentono, stando ai risultati, di esprimersi con maggiore serenità e efficacia, almeno in campo.

In Champions, contro il Girona, si è espresso al meglio realizzando interventi puntuali e sbloccando di fatto una situazione fin troppo ferma vista l’entità e il livello tecnico dell’avversario. E ai microfoni ha confermato la sua ritrovata mentalità.

Il valore di mercato del giocatore

Quanto costa, oggi, Leao? L’attuale valore del suo cartellino ammonta a circa 75 milioni di euro, cifra che a ragione, dovrebbe essere il minimo da cui partire per considerare una qualche richiesta da parte del Milan che ha acquistato il giocatore nella fase ascendente della sua carriera calcistica e aveva già dimostrato il suo bagaglio al Lille e allo Sporting.

Risolta la diatriba pregressa, ora il club di via Aldo Rossi può considerare se e a quali condizioni intavolare un discorso. Anche se si tratta del Barcellona, anche se vi fosse la volontà del portoghese di effettivamente provare una simile esperienza.

I rumors su Leao

Intanto Leao è legato al club da un contratto che porta la scadenza del 30 giugno 2028, soprattutto a tutela della società che ha investito capitali e risorse sul talento portoghese. Per ora quindi, saranno pure rumors quelli che arrivano e che ciclicamente dalla Spagna giungono ma il Milan non deve farsi trovare impreparato e studiare, a livello di mercato, il miglior sostituto possibile e la mossa giusta per incassare il più possibile.

Sempre che Leao decida di imprimere questo cambiamento alla sua carriera. Perché il Barcellona è un sogno, ma che spazio avrebbe?