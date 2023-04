Clamorosa indiscrezione su Rafael Leao: si sblocca il Lodo Sporting, nuovo ribaltone per il Milan

Secondo i portoghesi di Record, il Lille sarebbe disposto a pagare la multa allo Sporting Lisbona, l'ex club del rossonero

07-04-2023 10:36

Se fosse fondata questa clamorosa indiscrezione, allora la mossa più logica da parte del Milan e di Paolo Maldini sarebbe quella di accogliere la notizia, procedendo senza esitazioni verso un rinnovo agognato, di certo travagliato quanto opportuno per il club di via Aldo Rossi.

Rafael Leao, che ha dimostrato il suo valore tecnico e le sue qualità in un Napoli-Milan devastante, secondo quanto scrive il quotidiano portoghese Record, sarebbe libero di firmare il prolungamento di contratto con la società visto che il Lille avrebbe deciso di farsi carico del “Lodo Sporting”, ovvero del pagamento della multa che l’attaccante ha con il club portoghese.

Il rinnovo con il Milan di Leao, svolta vicina

Com’è noto, Leao e i suoi rappresentanti sarebbero in trattativa per il rinnovo da mesi: la scadenza a giugno 2024 impone al duo Maldini-Massara di procedere con una certa efficacia sia per ragioni di immagine, sia per garantire un capitale alla società che potrebbe vedersi sfilare il lusitano a parametro zero qualora questa operazione non approdasse.

Insomma, sarebbe opportuno e auspicabile che u nuovo caso Donnarumma si evitasse, per il club che potrebbe nell’eventualità invece monetizzare dalla cessione di Leao.

La ricostruzione della controversia Leao-Sporting

Perché questa indiscrezione che Record rilancia inciderebbe nel rinnovo con il Milan? Ricostruiamo brevemente la vicenda: dopo che Leao, nell’estate 2018, aveva rescisso unilateralmente il contratto per accasarsi a titolo gratuito al Lille, in seguito alla violenta aggressione subita nel centro sportivo del club da parte degli ultras dello Sporting Lisbona, il club aveva fatto ricorso agli organi competenti.

A gennaio 2021, in primo grado, Leao era stato condannato a dover versare di tasca propria 16.5 milioni di euro (circa 20 con gli interessi) allo Sporting non riconoscendogli le motivazioni per “giusta causa”, alle quali si era appellato il giocatore per liberarsi.

A distanza di un anno il Tas, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport, aveva stabilito che doveva essere il Lille a dover pagare la maxi-cifra al club portoghese e non invece Leao, ma nel maggio 2022 il Tribunale di Milano, dopo due rinvii, invece aveva sancito che spettava al solo attaccante versare la cifra richiesta.

Il rinnovo: situazione e condizioni

Fino a quest’ultimo colpo di scena, che Record ha appunto rivelato con questa importante anticipazione che “libera” il portoghese (che ha indirettamente confermato con un like sui social, buon segnale?) consentendogli di chiudere il capitolo rinnovo, se le cose procederanno da ambo le parti in modo lineare.

“Leao? Sembra che ci sia la volontà di entrambi di chiudere”, aveva detto Maldini a gennaio ai microfoni di Sky Sport, lasciando intendere che disponesse del budget necessario per garantirsi le prestazioni di Leao. Certo, era seguita una certa freddezza, ma con questa notizia si potrebbe chiudere.

Se l’indiscrezione fosse confermata, allora il Lille dovrebbe pagare, per quel trasferimento, 20,3 milioni di euro più 3,8 milioni di euro di interessi. Via libera, dunque, al rinnovo e all’aumento dell’ingaggio che passerebbe da 1,5 milioni di euro netti a stagione a 5 milioni di euro più bonus, circa due milioni in più che farebbero salire a 7 milioni lo stipendio.

