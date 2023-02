L’ex portiere rossonero sotto attacco per l’errore sul gol di Coman, che ha permesso al Bayern Monaco di vincere per 1-0 l’andata degli ottavi di Champions League a Parigi

15-02-2023 11:24

La Champions League si conferma una competizione sfortunata per Gigio Donnarumma, sotto attacco dei tifosi del Psg per l’errore sul gol di Kinglsey Coman che ha consentito al Bayern Monaco di vincere per 1-0 l’andata degli ottavi di finale a Parigi. Ma oltre ai supporter del Psg, a prendersela con il numero 99 sono anche i suoi vecchi tifosi del Milan.

Psg, l’errore di Donnarumma contro il Bayern

Il Psg non ha giocato di certo la sua migliore partita nella sconfitta subita in casa contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tuttavia di questa gara si ricorderà soprattutto l’errore di Gigio Donnarumma sul gol decisivo di Kingsley Coman: il portiere è andato giù con un attimo di ritardo sul tiro dell’attaccante francese, facendosi passare il pallone – indirizzato centralmente – sotto il corpo.

Una singola papera, quello di Donnarumma, in una gara ben giocata, che ha poi visto il portiere evitare il gol del 2-0 con un grande intervento su Choupo-Moting. Purtroppo per lui, però, il portiere della Nazionale italiana aveva già da farsi perdonare un altro sanguinoso errore risalente alla scorsa stagione.

Donnarumma e la papera di un anno fa col Real

Un anno fa, però, fu proprio una papera di Donnarumma a spianare la strada alla rimonta del Real Madrid negli ottavi di finale: dopo l’1-0 ottenuto a Parigi nell’andata, il Psg si portò in vantaggio anche al Bernabeu, prima di subire la tripletta di Benzema, a segno in occasione dell’1-1 dopo una clamorosa palla persa da Donnarumma su un retropassaggio.

Dopo il gol di Coman sono stati tanti i tifosi del Psg a ricordare quell’episodio per attaccare il portiere azzurro. “Donnarumma fallisce sempre i grandi appuntamenti. Se fai 10 parate e poi continua a fare un errore che costa la sconfitta alla tua squadra, allora non sei un grande portiere. Il suo errore contro il Bayern è inaccettabile, come quello col Real dell’anno scorso”, scrive su Twitter Chief, sintetizzando il pensiero di molti tifosi parigini.

Donnarumma attaccato dai tifosi del Milan

Ma sui social non ci sono soltanto i supporter del Psg a prendersela con Donnarumma. Anche tanti tifosi del Milan hanno sottolineato l’errore del portiere, mai perdonato per la scelta di abbandonare i rossoneri a parametro zero, due stagioni fa. “Donnarumma disse addio al Milan perché voleva diventare il migliore… beh, c’è riuscito”, commenta sarcastico Max su Twitter. “Invece è andato via per diventare un brocco, Paperumma”, la frecciata di Antonio.

“Il tempo è galantuomo, restituisce sempre tutto a tutti”, aggiunge Gabardino. “Se Donnarumma non fa almeno una papera ogni edizione di Champions League non è contento”, scrive Virginia. Dennis, infine, paragona l’ex a un altro recente bersaglio dei milanisti: “Se fa una roba del genere Tatarusanu viene lapidato in pubblica piazza”.