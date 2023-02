Champions League, il Bayern Monaco vince in casa del Psg

I bavaresi si impongono per 1-0 al Parco dei Principi grazie alla rete dell'ex Coman. Espulso nel finale Pavard.

14-02-2023 23:21

Il primo tempo della finale anticipata di Champions League fra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si è concluso con il colpo esterno dei bavaresi nella gara d’andata disputata al Parco dei Principi. 1-0 il punteggio finale in favore della formazione di Julien Nagelsmann, grazie alla rete dell’ex Coman al 53′, bravo a colpire al volo su cross di Davies e a battere un non perfetto Donnarumma.

Il portiere azzurro si è poi rifatto sul tentativo di Choupo-Moting, deviando sulla traversa. Con l’ingresso in campo di Mbappé il Psg di Christophe Galtier è stato ben più pericoloso. Annullato un gol al francese per fuorigioco di Nuno Mendes, bene anche Sommer. Nel finale espulso Pavard per doppia ammonizione dopo un fallo duro su Messi. Gara di ritorno all’Allianz Arena il prossimo 8 marzo.