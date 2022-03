Disastro Donnarumma, il Real elimina il Psg. Highlights e pagelle

09-03-2022 22:57

Serata da incubo per Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint Germain: il Real Madrid rimonta e batte per 3-1 i francesi nel ritorno dell’ottavo di finale di Champions League giocato al Bernabeu. Una strepitosa tripletta di Karim Benzema elimina dalla competizione la squadra di Pochettino, affossata anche dall’incredibile papera dell’ex portiere del Milan che dà il via alla pazzesca rimonta dei blancos.

Primo tempo giocato ad altissimo ritmo, il Psg grazie alla sua qualità domina nel possesso palla, la squadra di Ancelotti va a fiammate. Il tridente Neymar-Messi-Mbappé fa paura ogni volta che si mette in moto, ma anche Benzema in un paio di occasioni fa venire i brividi a Donnarumma. L’equilibrio viene rotto al 39′: ripartenza letale del Psg, Neymar pesca con uno splendido lancio Mbappé che entra in area e trafigge Courtois con una conclusione sul primo palo.

Ripresa, il Psg sembra in controllo ma al 61′ arriva il colpo di scena: Donnarumma pasticcia con la sfera e perde palla, regalo a Vinicius che nel prosieguo dell’azione serve Benzema che segna a porta spalancata. Il pareggio dei padroni di casa cambia totalmente l’inerzia della gara, con il Real che assedia l’area dei parigini e crea palle gol a raffica con Benzema e Vinicius. In due minuti la squadra di Ancelotti ribalta la partita e il Psg va in tilt: al 77′ spettacolare discesa di Modric, palla a Benzema che batte per la seconda volta Donnarumma. Al 79′ ancora il bomber francese completa la sua tripletta sfruttando un errore di Marquinhos. L’uno-due degli spagnoli tramortisce il Psg, che non è in grado di reagire e chiude amaramente l’avventura europea.

Real Madrid-Psg, gli highlights

13′: Mbappé calcia da posizione angolata, Courtois non si fa sorprendere

calcia da posizione angolata, Courtois non si fa sorprendere 22′: grande scambio Mbappé-Neymar, ancora una volta Courtois si oppone al tiro del brasiliano

si oppone al tiro del brasiliano 25′: destro a giro di Benzema , Donnarumma in tuffo la sfiora e mette in corner

, Donnarumma in tuffo la sfiora e mette in corner 34′: gol annullato ad Mbappé per fuorigioco

39′: Psg in vantaggio . Contropiede letale dei parigini, Neymar lancia Mbappé che entra in area e di destro trafigge Courtois sul primo palo

. Contropiede letale dei parigini, Neymar lancia che entra in area e di destro trafigge Courtois sul primo palo 53′: secondo gol annullato ad Mbappé per fuorigioco

61′: il Real Madrid trova l’1-1. Incredibile errore di Donnarumma, che regala la sfera a Vinicius, palla a Benzema che segna l’1-1.

di Donnarumma, che regala la sfera a Vinicius, palla a Benzema che segna l’1-1. 64′: Benzema con un colpo di testa manda a lato di un soffio

73′: Vinicius servito da Benzema spedisce sopra la traversa da ottima posizione

servito da Benzema spedisce sopra la traversa da ottima posizione 77′: 2-1 del Real Madrid . Splendida progressione di Modric, passaggio filtrante per Benzema che batte Donnarumma anche grazie alla deviazione di un difensore del Psg

. Splendida progressione di Modric, passaggio filtrante per che batte Donnarumma anche grazie alla deviazione di un difensore del Psg 79′: 3-1 del Real Madrid . Marquinhos va in tilt e serve Benzema, che ringrazia e di destro firma la sua tripletta

. Marquinhos va in tilt e serve Benzema, che ringrazia e di destro firma la sua tripletta 90′: punizione di Messi di poco alta sopra la traversa

La cronaca integrale di Real Madrid-Psg

Le pagelle di Real Madrid-Psg: i migliori e i peggiori

Modric 8: partita da urlo per il 36enne geniale centrocampista croato, dominante in mediana. Decisivo l’assist a Benzema.

Benzema 9: il bomber francese ribalta le sorti del match con una pazzesca tripletta nel secondo tempo

Vinicius 7,5: sempre una spina nel fianco della difesa del Psg

Asensio 5: si vede pochissimo, e Ancelotti lo cambia giustamente nel corso della ripresa

Kroos 5,5: soffre a centrocampo, con l’entrata di Camavinga al suo posto il Real cambia pelle

Ancelotti 8: azzecca i cambi portando a casa la partita

Donnarumma 3: l’errore che riporta in partita il Real Madrid è imperdonabile. La rimonta dei blancos parte dalla sua papera.

Marquinhos 4,5: va in tilt come tutto il Psg nella ripresa, ha colpe sul tris di Benzema

Verratti 6,5: splendido primo tempo, cala come tutti nel Psg nella ripresa

Messi 5: qualche scambio con Mbappé e Neymar ma da lui ci si aspetta senz’altro di più

Mbappé 7,5: sembra la sua serata, nel primo tempo è spettacolare oltre al gol. Poi esplode Benzema e lui finisce in ombra

Neymar 6,5: geniale l’assist per Mbappé, nella ripresa non riesce a fare più la differenza

Ancelotti: “Dopo l’errore di Donnarumma è finita la partita”

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti esulta per la vittoria dei blancos contro il Psg in Champions League. L’allenatore di Reggiolo ha individuato la chiave del match: “Loro gestivano il pallone, han fatto gol. Poi c’è stata la magia di questo stadio, dopo un errore fatto, la partita è finita per loro e iniziata per noi – ha detto ad Amazon Prime -. È una serata eccezionale, straordinaria, impensabile, soprattutto per come si è messa la prima parte”:

Su Benzema: “Il miglior attaccante al mondo o uno dei migliori. Ha determinato la partita con un’efficacia strepitosa. Il mio futuro? Il mio futuro è giorno per giorno, sono felicissimo in questo club”.

OMNISPORT