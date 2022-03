LIVE REAL MADRID - PARIS SAINT-GERMAIN 0-0 CHAMPIONS 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

PREPARTITA

Real Madrid – Paris Saint-Germain è valevole per il ritorno degli ottavi della competizione Champions League 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid.

Arbitro di Real Madrid – Paris Saint-Germain sarà l’olandese Danny Makkelie coadiuvato da Hessel Steegstra e Jan de Vries. Al VAR invece ci sarà Pol van Boekel.

La partita di andata, giocata il 15 febbraio 2022, si è conclusa con la vittoria del PSG per 1-0 grazie ad una prodezza di Kylian Mbappé al 94′ del secondo tempo.

Il Real Madrid nella fase a gironi ha incontrato Inter, Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk superando il girone al primo posto con con 15 punti mentre il PSG ha incontrato Bruges, Lipsia e Manchester City superando il girone al secondo posto con 11 punti.

Per il big match Ancelotti dovrà fare a meno di Mendy e Casemiro, entrambi squalificati, che dovrebbero essere sostituiti da Nacho e Valverde. “Il miglior Real Madrid può competere con il miglior Paris Saint-Germain; abbiamo visto il miglior PSG all’andata, domani vedremo il miglior Real Madrid“, queste le parole di Ancelotti alla vigilia del match. Nel campionato spagnolo della Liga il Real Madrid è saldamente al comando con 63 punti e nell’ultimo match ha battuto il Real Sociedad per 4-1.

Lato PSG, Pochettino dovrà fare a meno di Sergio Ramos, grande ex di turno, ancora ai box per infortunio. Recuperato in extremis la stella Kylian Mbappé che era stato dato in forse per il match. L’attacco vedrà quindi schierato il trio MNM: Messi, Neymar, Mbappé.

Probabili formazioni di Real Madrid-PSG

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Alaba; Valverde, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueyre, Danilo, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar. All. Pochettino

Dove vedere Real Madrid-PSG, in diretta tv e streaming

Real Madrid-Paris Saint-Germain si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz’ora prima) del 9 marzo. In Tv e streaming la partita trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.