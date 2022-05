Milan, Leao dovrà risarcire lo Sporting: la condanna

24-05-2022 11:56

Una brutta notizia rovina la festa scudetto in casa Milan e nello specifico a uno dei protagonisti di questa stagione vincente dei rossoneri. Il Tribunale di Milano, infatti, si è espressa contro il fantasista portoghese Rafael Leao, che dovrà risarcire lo Sporting Lisbona.

Il numero 17 rossonero, infatti, era in causa col club lusitano che lo aveva portato nelle aule di Tribunale per quella rescissione avvenuta nel 2018 per giusta causa che da sempre è stata impugnata e rifiutata dal club. Leao, secondo quanto deciso dal giudice della città meneghina, dovrà ora risarcire lo Sporting con 16,5 milioni di euro, con una quota mensile pari al 20% del proprio stipendio attuale.