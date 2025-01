Milan, la rivincita di Leao e il mercato: le speranze per i tifosi ma su Cardinale restano i dubbi

Una magia di Leao contro il Girona avvicina il Milan agli ottavi di Champions. Rossoneri scatenati sul mercato: assalto a Gimenez dopo Walker, ma i tifosi contestano Cardinale

Il Milan vede gli ottavi di finale di Champions League grazie al successo di misura col Girona griffato Leao. Rafa è tornato al centro del villaggio, avverte la fiducia di Conceicao e, ora, il popolo rossonero spera che il portoghese abbia davvero innestato il turbo. Dovrà essere il mercato a fare il resto, anche se non si placa la contestazione all’indirizzo di Cardinale.

Milan, la magia di Leao per gli ottavi

A San Siro s’è visto quel Leao straripante che per molti potrebbe essere da Pallone d’oro. Già, potrebbe. La cronica mancanza di continuità ha finora condizionato e limitato la carriera del 10 rossonero, a cui Conceicao ha restituito un ruolo di primo piano dopo le panchine e le frizioni con Fonseca. Il nuovo allenatore ha cambiato registro, con la speranza che l’ex Lille prenda finalmente per mano la squadra in questa delicata seconda parte di stagione.

Contro il Girona è stato Rafa-show: splendido il gol con cui nel finale di primo tempo ha piegato la compagine spagnola. Ma non è stato l’unico guizzo del lusitano, sempre sul pezzo e non a fiammate. Grazie alla sua perla il Diavolo ha raggiunto quota 15 punti in classifica e soprattutto la sesta posizione in classifica: ciò significa che, in caso di vittoria a Zagabria contro la Dinamo nell’ultimo turno della fase campionato di Champions, il Milan volerebbe agli ottavi senza passare dai playoff.

Ora risposte dal mercato: tutto su Gimenez

Kyle Walker è soltanto l’assaggio di un mercato in cui il Milan è chiamato a correre ai ripari dopo gli errori commessi in estate. Oggi è il giorno del terzino inglese che soffierà il posto al deludente Emerson Royal, per niente convinto di trasferirsi in Turchia e infortunatosi contro il Girona. Visite mediche e poi la firma sul contratto fino al 2027: Walker arriva dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Quindi tutto sul centravanti. Lì davanti Morata e Abraham non hanno convinto ed è per questo motivo che Conceicao ha chiesto a gran voce Santiago Gimenez. Ieri il centravanti messicano del Feyenoord ha dato sfoggio delle sue qualità, segnando due dei tre gol con cui gli olandesi hanno asfaltato il Bayern Monaco. Si tratta sulla base di 40 milioni, forte della volontà del calciatore di cambiare aria già in questa finestra di mercato. Se dovesse fallire l’assalto a Gimenez, il Diavolo farà un tentativo per uno tra Hojlund e Zirkzee, entrambi del Manchester United, o per Joao Felix, che, però, non è una prima punta.

Ma i tifosi continuano a contestare Cardinale

Nel mirino dei tifosi continua a essere Gerry Cardinale, ritenuto il principale responsabile del flop rossonero. Anche ieri, prima del fischio d’inizio della partita, la Curva Sud ha contestato la proprietà americana con diversi cori. L’invito è sempre il solito: vendere, vendere, vendere. Il mercato, Conceicao e Leao riusciranno a far cambiare idea ai tifosi?