Milan-Girona, moviola: qualche pasticcio dell’arbitro e i dubbi sul gol annullato

La prova di Stieler nella penultima giornata della phase League di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito 4 giocatori

Nato a Obertshausen (Assia) il 2 luglio 1981, Stieler – la scelta dell’Uefa per Milan-Girona – di professione fa l’avvocato, risiede ad Amburgo e risulta anche studente di psicologia. Stieler ha esordito nelle coppe europee cinque anni fa e, in Champions, proprio contro una squadra italiana. Il 17 luglio 2014 la primissima è nel secondo turno di qualificazione di Europa League, l’1-0 del Rijeka a Fiume contro il Ferencvaros, mentre nei gironi della coppa minore ha dovuto aspettare il 29 settembre 2016. Nella coppa dalle grandi orecchie, invece, ghiaccio rotto nelle qualificazioni con Standard Liegi-Ajax 2-2 il 7 agosto 2018, dopo aver già assaggiato i Group Stages: 27 settembre 2017, Juventus-Olympiakos 2-0.

I precedenti di Stieler con il Milan

Con il Milan nessun precedente ma il fischietto tedesco ha arbitrato in carriera tre volte la Juventus, la Roma due volte, all’Olimpico: in EL, il 4-1 al Viktoria Plzen (24 novembre 2016); in Champions, l’1-0 al Qarabag del 5 dicembre 2017, due volte la Lazio e una volta l’Atalanta. Proprio il precedente con la Dea è preoccupante. Nel 2021 fu scandalosa la sua direzione in Atalanta-Real Madrid. Tra l’espulsione ingiusta di Freuler, le mancate ammonizioni agli spagnoli e una direzione macchiata dalla “sudditanza psicologica verso i Blancos”, le lamentele furono parecchie.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Gittelmann e Borsch con Joellenbeck IV uomo, Storks al Var e Dankert all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: 41’ Calabria, 59’ Gil, 80’ Theo, 82’ Martin. Recupero: 5′ 1T, 5’ 2T.

Milan-Girona, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Prestazione non brillantissima in realtà per Tobias Stieler, che ha pasticciato parecchio nella gestione dei cartellini, estraendoli senza una grande logica e perdendosene almeno un paio. Al 41’ giallo per Calabria per proteste dopo un fallo fischiato a Fofana. Al 57′ gol annullato al Girona: grande prodezza di Bryan Gil che supera Maignan con un tiro dalla distanza: ma l’attaccante spagnolo è partito in posizione di fuorigioco.

Al 59’ ammonito Gil per un fallo su Calabria al limite dell’area, altri due gialli dubbi all’ 80’ per Theo e all’82’ per Martin. Dopo 5′ di recupero Milan-Girona finisce 1-0.