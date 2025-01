Le scelte di Conceicao: senza Tomori e Thiaw, si rivede Pavlovic al centro della difesa con Gabbia. Emerson Royal e Theo sugli esterni, mentre in mediana Bennacer fa coppia con Fofana. Recuperato Pulisic ma inizialmente in panchina, c'è ancora Musah dietro all'unica punta Morata insieme a Reijnders e Leao20:12

Quasi fuori dai giochi il Girona, che in sei partite ha conquistato solamente tre punti. Gli spagnoli hanno ottenuto solo una vittoria, per 2-0 contro lo Slovan Bratislava, incassando cinque sconfitte nelle altre cinque sfide18:56

PREPARTITA

Milan - Girona è valevole per la fase a gironi della competizione Champions League 2024/2025.

La partita è in programma il giorno 22 gennaio alle ore 21:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Milan - Girona sarà Tobias Stieler. Al VAR invece ci sarà Sören Storks.

Dove vedere Milan-Girona di Champions League 2024/2025, in diretta tv e streaming

Milan-Girona si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 gennaio.

Milan-Girona è una partita valevole per la giornata Fase a gironi della fase a gironi della Champions League. La partita sarà visibile sulla piattaforma Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

