Milan-Inter, Inzaghi sbotta contro Chiffi e var: “Rigore clamoroso su Thuram non dato”. Che gaffe di Caressa

Nel post partita contro il Milan, Simone Inzaghi si è scagliato contro l'arbitraggio per un rigore non dato per un fallo su Thuram, che nell'intervista a Sky viene confuso col padre da Caressa

Prima della rete di Stefan De Vrij nei minuti finali, il derby contro il Milan valevole per la 23esima giornata di Serie A sembrava la classica partita dalla porta stregata per l’Inter, che prima di trovare il pareggio si è vista annullare ben tre reti e ha colpito tre pali. Pareggio arrivato grazie alla tenacia dei giocatori nerazzurri, che nonostante la sfortuna non hanno mai smesso di crederci, come evidenziato nell’intervista post gara rilasciata a Sky Sport da Simone Inzaghi, che si è sfogato anche per il rigore, a suo parere evidente, non fischiato per il fallo di Strahinja Pavlovic su Marcus Thuram.

Inzaghi polemico con l’arbitro per il rigore non dato su Thuram

È un Simone Inzaghi fortemente polemico quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il derby con il Milan. L’allenatore dell’Inter ha infatti puntato subito il dito contro l’arbitraggio per il mancato fischio su un fallo di Strahinja Pavlovic ai danni di Marcus Thuram, non assegnato forse anche per il quasi contemporaneo intervento regolare di Theo Hernandez, nel secondo tempo sul risultato di 1-0 per i rossoneri: “I ragazzi sono stati incredibili, sono andati oltre agli episodi e a un rigore clamoroso su Thuram non dato”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Successivamente a DAZN, l’allenatore dell’Inter se l’è presa un po’ per il mancato intervento del var, ricordando anche i recenti errori arbitrali ai danni dei nerazzurri: “Non conosco le direttive: c’è l’arbitro, c’era anche Theo con Pavlovic, ma chi sta al Var deve richiamare. È già la quarta o quinta occasione, per dei falli nostri ho visto fare trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter. È la terza-quarta volta: comincio ad arrabbiarmi”.

L’analisi di Inzaghi sul match

Inzaghi è poi andato oltre l’episodio incriminato facendo i complimenti alla sua squadra per non aver demorso nemmeno dopo i tre gol annullati e i tre pali colpiti e aver trovato il pareggio nei minuti di recupero: “Siamo riusciti a trovare il pari. Il Milan ha disputato un’ottima partita, senza mai mollare. Contro di loro non è mai facile giocare, è una squadra con grande intensità. Mi sono congratulato con i ragazzi, anche se c’è rammarico perché vogliamo sempre vincere. Eravamo consapevoli che avremmo subito delle ripartenza. Su quella del gol potevamo prestare maggiore attenzione, ma loro in questo sono molto abili. I subentrati hanno fatto bene e saranno importanti nelle prossime gare”.

La gaffe di Caressa e il siparietto con Thuram

Nelle interviste post partita c’è stato spazio anche per un simpatico siparietto tra Fabio Caressa e Marcus Thuram, che arrivato ai microfoni di Sky Sport è stato subito introdotto dal conduttore, il quale però lo ha chiamato con il nome del padre: “Andiamo a Milano, c’è Lilian Thuram”. Il giornalista si è poi subito corretto chiamando con il nome corretto il giocatore, ma la gaffe non è certo passata inosservata, con l’attaccante figlio d’arte che ha ironicamente replicato:”Sono più bello io”.