Donnarumma all’Inter: l’indiscrezione accende la vigilia del derby. Vicino l’addio al PSG ma occhio alla Premier

Il PSG avrebbe decisivo di scaricare il portiere italiano abbandonando il tavolo delle trattative: Donnarumma potrebbe tornare in serie A anche se c’è il problema ingaggio e l’Inghilterra lo tenta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un’idea, uno sguardo da lontano ma tanto basta per accendere la vigilia del derby. Il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe essere lontano dalla Francia e da Parigi almeno stando a quanto scrive l’Equipe con il portiere che viene seguito con sguardo interessato dall’Inter.

Il PSG punta Chevalier e scarica Gigio

L’indiscrezione arriva dalla Francia dove il prestigioso L’Equipe è sicuro che il rapporto tra il PSG e Gigio Donnarumma sia arrivato ai titoli di coda. Secondo il quotidiano sportivo transalpino infatti il club francese avrebbe spostato l suo interesse per per Lucas Chevalier del Lille decidendo di mettere fine alle trattative per il rinnovo del contratto del portiere italiano che scade nel 2026. Nella situazione pesa anche il rapporto tra l’ex Milan e Luis Enrique che più di una volta nel corso della stagione gli ha preferito il russo Safonov.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Inter alla finestra

La voce clamorosa dall’Italia è quella che riguarda un possibile interessamento dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato certezza in Yann Sommer ma la carta d’identica dell’estremo difensore elvetico va presa in considerazione e i nerazzurri devono guardare al futuro. I dirigenti nerazzurri per il momento non si sono ancora lanciati neanche in tentativi di trattative ma seguono la vicenda Donnarumma con grande interesse, il problema principale però è quello legato all’ingaggio con i 10 milioni percepiti dal PSG che rappresentano una barriera forse insormontabile. Ma la possibilità di un ritorno a Milano ma su sponda nerazzurra è bastato per accendere la vigilia del derby col Milan•

Il sogno di Conte

Il Napoli potrebbe essere tra le squadre che avranno bisogno di un portiere nell’estate del 2026. Il rapporto con Alex Meret è sempre stato burrascoso e le trattative per il rinnovo non sono mai davvero decollate. Quello del portiere sarà un argomento caldo già dalla prossima estate, difficile pensare che il ritorno dal prestito di Caprile possa rappresentare la soluzione definitiva anche se il club partenopeo sembra credere nell’estremo difensore ora al Cagliari. Antonio Conte non ha mai nascosto la sua stima per Donnarumma e potrebbe spingere in prima persona ma anche per il club partenopeo quello dell’ingaggio è un problema difficilmente risolvibile.

Destinazione Premier League

Se L’Equipe avesse ragione e dunque la storia d’amore con Gigio Donnarumma sarebbe ai titoli di coda, è evidente che nell’estate del 2026 potrebbe scatenarsi una vera e propria corsa per il portiere italiano. Alla finestra ci sono le principali squadre europee ma il contratto da 10 milioni rappresenta una “tassa di ingresso” che già taglia gran parte della competizione. L’unico vero porto di arrivo per il portiere italiano, se le sue richieste rimangono tali, è quello della Premier League con il Manchester City che avrebbe mostrato interesse e nella terra d’Albione non mancano di certo le possibili pretendenti.

Calciomercato: le trattative di oggi