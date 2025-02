Milan, la nuova strategia di Conceiçao: sfruttare Joao Felix per svegliare Leao

Dopo la vittoria sulla Roma il tecnico ha fatto intendere di voler cavalcare il dualismo tra i due portoghesi per spingere l’ex Lille verso il salto di qualità definitivo

Joao Felix non è solo un campione che può aiutare Sergio Conceiçao ad alzare la qualità dell’attacco del Milan, come dimostrato ieri sera nella gara d’esordio contro la Roma: nel post-gara il tecnico ha fatto intendere di voler sfruttare il talento di proprietà del Chelsea per stimolare Rafa Leao e aiutarlo a compiere il salto di qualità definitivo per diventare un fuoriclasse.

Milan, le dichiarazioni di Conceiçao dopo la vittoria sulla Roma

Quando ieri sera nella partita contro la Roma Joao Felix ha firmato con un delizioso tocco sotto il suo primo gol con la maglia del Milan, il primo rossonero ad andare a festeggiare con lui è stato Rafa Leao: i due sono molto amici, nonostante il dualismo tra loro per un posto nella nazionale portoghese. Nelle interviste post-gara, però, Sergio Conceiçao ha fatto intendere di voler ricreare quel dualismo anche al Milan e di volerlo sfruttare per “svegliare” Leao, attaccante dal talento indiscutibile ma periodicamente sottoposto a critiche da parte di tifosi e addetti ai lavori per la mancanza di continuità.

Milan, Conceiçao coccola Joao Felix

Nelle dichiarazioni dopo il successo sulla Roma, infatti, Conceiçao ha parlato di entrambi i suoi connazionali utilizzando toni e parole piuttosto diversi. Il tecnico del Milan ha avuto parole al miele per l’ultimo arrivato, Joao Felix. “Ha segnato un bel gol, lui e Gimenez sono entrati e hanno capito subito, sono intelligenti”, ha detto il tecnico, che poi ha aggiunto altri complimenti per il 25enne di proprietà del Chelsea. “Joao ha tanta qualità – ha aggiunto Conceiçao – vedere un gesto così bello di un giocatore appena arrivato e da cui tutti aspettano grandi cose, mi fa felice. Mi piace, è il bello del calcio”.

Milan, il messaggio di Conceiçao a Leao

Per Leao, invece, le parole di Conceiçao sono state decisamente diverse. “Può fare di più, molto, molto di più – ha dichiarato il tecnico del Milan -. Rafa ha le qualità e caratteristiche incredibili, deve pensare che la palla è importante e si gioca palla nei piedi e non. Deve lavorare, deve capire che gioca in una squadra. Deve mettersi a disposizione della squadra in tutti i momenti del gioco, deve anche uscire dalla sua comfort zone, anche se non è facile. Per me è essenziale che lo faccia, può arrivare a un altro livello come giocatore, gli sto parlando tutti i giorni, ci stiamo lavorando”.

Milan, la nuova strategia di Conceiçao per Leao

Leggendo le due dichiarazioni una dietro l’altra si può intuire la nuova strategia di Conceiçao: sfruttare la concorrenza di Joao Felix per stimolare Leao a far meglio e a raggiungere quella continuità che gli è sempre mancata in rossonero. D’altra parte Joao Felix potrebbe diventare titolare in questo Milan solo in due posizioni: o alle spalle della punta, al posto di Tijjani Reijnders, o sulla sinistra, sostituendo proprio Leao. La scelta sta a Conceiçao, che ieri ha mandato il primo messaggio all’ex Lille: ora il Milan ha un’alternativa importante in attacco e anche a Rafa tocca fare di più per tenersi il posto in squadra.