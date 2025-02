Milan-Roma: Joao Felix esalta il tifo rossonero, i romanisti si scagliano contro i Friedkin e Pellegrini

I nuovi entrati subito decisivi: assist di Gimenez per il portoghese che sigla il 3-1 finale, applausi anche ai cambi di Conceicao. I giallorossi se la prendono in particolare con la dirigenza e il centrocampista che non ha inciso

L’intelligenza di un allenatore sta anche e soprattutto nel capire i momenti della partita, ed in questo Sergio Conceicao si sta dimostrando secondo a nessuno. Perché quando Dovbyk ha realizzato il gol della Roma, al 9′ della ripresa, ci si sarebbe aspettati una partita diversa.

Milan, nuovi subito decisivi

Ed invece, il tecnico rossonero è stato bravo a cambiare subito l’inerzia della partita inserendo i nuovi e riaccendendo l’entusiasmo del pubblico: minuto 14, dentro Gimenez e Joao Felix, seguiti da Leao al minuto 25. Forze nuove, ma soprattutto un messaggio chiaro inviato alla Roma: noi non ci chiudiamo in difesa, ma vogliamo il 3-1. Ed alla fine è andata esattamente come il tecnico portoghese desiderava: palla recuperata sulla tre quarti, Gimenez imbuca per Joao Felix, il cucchiaio non lascia scampo a Svilar.

Rivivi qui le emozioni di Milan-Roma

La Roma non trova la reazione

Se in occasione del 2-0 di Abraham il posizionamento errato di Celik aveva tenuto in gioco l’attaccante inglese, sul 3-1 è stato Rensch a non salire in tempo, mantenendo il portoghese in posizione regolare. Sorte che non è toccata alla Roma, quando Dovbyk è partito in posizione irregolare sull’azione che aveva portato all’autorete di Reijnders. Un 3-2 a 15′ dalla fine avrebbe raccontato tutt’altro finale, ma in fondo è giusto così: perché il Milan ha sfruttato da subito la profondità della rosa rivoluzionata dal calciomercato invernale (nel finale è entrato anche Sottil) mostrando di avere tantissime soluzioni al proprio arco.

Milan, svolta in vista

La Supercoppa è in bacheca, il quarto posto non è irraggiungibile, la semifinale di Coppa Italia è cosa fatta: la stagione può riservare ancora molte soddisfazioni ai tifosi rossoneri, che intanto si godono un attacco stellare nel quale è arrivata anche la classe di Joao Felix, che magari proprio a San Siro potrebbe ritrovare un po’ dello smalto perduto. Il web rossonero è letteralmente impazzito dalla gioia al gol del portoghese che ha sancito il successo sulla Roma.

I tifosi del Milan entusiasti

Saverio infatti è molto ottimista in merito: “Finalmente una partita senza patemi, non vedremo più in campo i vari Morata, Emerson royal, Chukwueze e via dicendo, adesso ci sono giocatori veri e non figurine. La dirigenza ha sconfessato quasi in toto, due sessioni di mercato fatte con l’algoritmo. Speriamo che sia un punto di partenza“. Anche Krunislav vede un futuro roseo: “Con tutti i nuovi acquisti possiamo facilmente ribaltare la stagione, non vedo una squadra italiana migliore del Milan, anzi ora siamo nettamente più forti di tutti”. Allo stesso modo Andrea: “C’è da dire che indipendentemente dal risultato è bello vedere il gioco del Milan“. E Mauro applaude le scelte del tecnico: “In vantaggio 2 a 1 entrano Gimenez, Joao Felix e poi Leao. Mentalità“.

Roma, caos sul web giallorosso

Di ben altro umore invece il tifo giallorosso dopo la sconfitta. La Voce dei Romanisti è su tutte le furie: “Classica partita della Roma in trasferta, praticamente nulli almeno fino al 20esimo, riusciti a far segnare Abraham che non faceva una doppietta dal 2022. Riusciti inaspettatamente a riaprire la partita abbiamo smesso di giocare. Anche la coppa italia che poteva essere un obbiettivo per salvare la stagione se ne va. Ranieri cominciasse a capire che Pellegrini non è più presentabile.“. E Livio aggiunge: “Non é Pellegrini il problema…..é tutta la rosa che fa schifo, mancano i terzini, manca una punta, Shomurodov può giocare forse con la Sambenedettese, si dovrebbero vergognare i Friedkin e chi ha fatto sto schifo di mercato”. Alessandro invece contesta il tecnico: “Sono contento soprattutto per Ranieri dopo l’ esultanza di domenica neanche la Roma avesse vinto la Champions“.