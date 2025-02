Milan: Joao Felix con Leao, Pulisic e Gimenez soluzione possibile? Rafa quello che rischia il posto

Gli ultimi acquisti permettono a Conceiçao di dare un volto più offensivo al 4-2-3-1, ma la ricerca dell’equilibrio potrebbe portare al sacrificio dell’ex Lille o di Reijnders

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Dove lo metto Joao Felix? L’arrivo al Milan del talento del Chelsea e di Santiago Gimenez amplia le opzioni tattiche a disposizione di Sergio Conceiçao ma rischia anche di mettere in discussione la titolarità di Rafa Leao o la prossimità alla zona gol di Tijjani Reijnders.

Milan, Conceiçao e il dilemma tattico su Joao Felix

Il Milan che scenderà in campo stasera contro la Roma in Coppa Italia avrà un volto non dissimile da quello visto finora sotto la gestione di Sergio Conceiçao: Santiago Gimenez e Joao Felix sono appena arrivati e dunque il tecnico portoghese è intenzionato a farli sedere in panchina. Ma già a partire dal match di sabato a Empoli potrebbero esserci delle novità: l’impiego di Gimenez le ruolo di punta unica è scontato, mentre più problematico potrebbe risultare l’inserimento di Joao Felix sul piano tattico.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan, Joao Felix sulla trequarti al posto di Reijnders

Il 25enne arrivato in prestito dal Chelsea ha giocato la maggior parte della sua carriera nel ruolo di seconda punta o di trequartista centrale, ma è stato impiegato spesso anche sulla sinistra. Nel 4-2-3-1 del Milan di Conceiçao, dunque, la sua collocazione naturale sarebbe alle spalle del centravanti, nella posizione occupata oggi da Tijjani Reijnders: schierando Joao Felix in quella fetta di campo, però, il tecnico portoghese andrebbe a rinunciare a quella che è stata l’arma offensiva più efficace del Milan fino a questo momento – gli inserimenti e la balistica dell’olandese, 11 gol finora in stagione – e a rinunciare o a cambiare ruolo al giocatore complessivamente più continuo tra i rossoneri in questa stagione insieme a Christian Pulisic. Reijnders finirebbe in panchina o nei due di centrocampo, posizione in cui dovrebbe dedicarsi più all’interdizione, insieme a Fofana, che alle proiezioni offensive, al fine di sostenere il quartetto iper-offensivo composto da Leao, Joao Felix, Pulisic e Gimenez.

Milan, Leao rischia di fare posto a Joao Felix

L’altra ipotesi è che sia Leao a far spazio a Joao Felix, che da ala sinistra ha disputato gran parte della scorsa stagione, quando era in forza al Barcellona: Conceiçao riproporrebbe di fatto quello che è il dualismo tra i due nella nazionale portoghese, dove negli ultimi anni Leao e Joao Felix si sono spesso contesi lo stesso ruolo, sulla sinistra nel tridente offensivo.

Considerando gli alti e bassi di Rafa rispetto alla continuità di Reijnders e il fatto che con l’olandese sulla trequarti il Milan avrebbe comunque un assetto più equilibrato, le probabilità che sia proprio Leao a fare spazio a Joao Felix sono dunque decisamente più elevate.