Giudice Sportivo Serie A: Milan stangato, i cori contro il Napoli costano caro alla Roma. L’Inter perde Dumfries

Le decisioni del giudice sportivo della Serie A in seguito alla 23esima giornata di campionato: multe pesanti a Milan, Atalanta e Roma, mentre l'Inter perde Dumfries per una giornata

L’Inter perde per squalifica una pedina importante come Denzel Dumfries, che però potrà essere regolarmente schierato nel recupero della 14esima di Serie A contro la Fiorentina. Sanzioni pesanti quelle deliberate dal giudice sportivo nei confronti di Milan, Atalanta e Roma, che paga cari i cori contro i tifosi del Napoli.

I club multati: stangate per Milan, Atalanta e Roma

Tra le varie ammende deliberate dal Giudice Sportivo di Serie A in seguito alla 23esima giornata di campionato, la più alta spetta al Milan, che dovrà pagare 10 mila euro per aver – ancora una volta – ritardato l’inizio del match di tre minuti e quello della ripresa di cinque senza giustificazione. Multe salate anche per Atalanta – 8 mila euro per il lancio di un accendino, dire bottigliette e di vari bicchieri da parte dei suoi sostenitori all’indirizzo di un giocatore avversario – e Roma, che dovrà pagare 7 mila euro per i cori beceri intonati dalla propria tifoseria nei confronti dei supporters del Napoli.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ammenda da 5 mila euro anche per il Venezia, per il lancio di un petardo e due fumogeni da parte dei propri sostenitori, di 3 mila euro all’Udinese, per lancio di fumogeni, di 2 mila euro al Cagliari, a causa del lancio di un accendino, e di 1,5 mila euro a Bologna e Inter, entrambe per il lancio di un fumogeno.

I giocatori squalificati: l’Inter dovrà fare a meno di Dumfries

Sono ben sei i giocatori squalificati, tra cui uno per i prossimi due turni di campionato. Si tratta di Alieau Fadera del Como, colpevole di veementi proteste nei confronti degli ufficiali di gara e di aver rivolto all’arbitro espressioni offensive. Dovranno invece saltare una giornata Yousserf Maleh, espulso per doppia ammonizione per comportamenti scorretti nei confronti degli avversari, e i precedentemente diffidati Pietro Comuzzo della Fiorentina, Koni De Winter del Genoa, Manu Kone della Roma e Denzel Dumfries dell’Inter.

Perché Dumfries e Comuzzo potranno giocare la prosecuzione di Fiorentina-Inter

Quelle di Comuzzo, una delle rivelazione di questa Serie A, e Dumfries, già a quota 8 gol in stagione di cui 6 solo in campionato, sono perdite importanti per Fiorentina e Inter, che però potranno regolarmente schierarli nel recupero/prosecuzione del 14° turno in programma giovedì 6 febbraio.

Il regolamento della Serie A prevede infatti che la squalifica venga scontata alla prima giornata utile, compresi i recuperi, ma trattandosi in questo caso del recupero di una partita interrotta lede società potranno utilizzare, come si legge nello statuto della Serie A, “i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta”.