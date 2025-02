Inchiesta Report sull’Inter scatena un vespaio sul web, la rabbia dei tifosi

Report fa luce sull'era Suning: dalle sponsorizzazioni fasulle alle pressioni sulla Covisoc per non escludere l'Inter dalla A. Rivolta sui social

Social in rivolta dopo la puntata bomba di Report e l’inchiesta sui conti dell’Inter durante l’era Suning. Dal caso delle sponsorizzazioni fittizie alle presunte pressioni alla Covisoc rivelate da un ex membro della commissione di vigilanza per non mettere a rischio l’iscrizione dei nerazzurri in Serie A: sul web monta l’indignazione.

Inter, inchiesta Report: i punti salienti

Nell’ambito dell’inchiesta di Report sulle curve di Milan e Inter andata in onda domenica 2 febbraio sono emerse nuove ombre sulla gestione del club nerazzurro durante il periodo Suning. Si è parlato dei debiti fuori controlli e del ricorso a sponsorizzazioni fasulle, ovvero di “soldi che arrivavano dalla Cina da parte di società in orbita Suning con contratti che non avevano senso” ha spiegata l’analista finanziario che nel 2020 ha lanciato per primo l’allarme sull’Inter.

“I ricavi veri non erano quelli dichiarati: dicevano che c’erano 300 milioni di ricavi, ma quelli reali erano 200” ha continuato evidenziando come queste informazioni fossero in possesso anche di Uefa, Figc e Covisoc. A proposito di quest’ultima, hanno poi fatto seguito le rivelazioni di un ex membro dell’organismo sulle presunte pressioni subite per non escludere l’Inter dal campionato di Serie A, come spiegato dal conduttore Sigfrido Ranucci.

Tifosi in rivolta sul web: “Ultimi due scudetti da revocare”

Non si contano le reazioni dei tifosi al servizio di Report. L’Inter finisce nell’occhio del ciclone, con tantissimi utenti che invocano il pugno duro nei confronti dei campioni d’Italia in carica.

“Se l’Inter non viene mandata in B, con revoca degli ultimi due scudetti, è una truffa di Stato” sentenzia LeoMilanista su X. Gli fa eco Jannik: “Uno schifo coperto dal palazzo”. “I due scudetti da togliere penso siano il minimo” rincara un altro utente. “Serie B e restituzione scudetti” scrive Pascal. “L’Inter può tutto. Un’altra squadra per meno sarebbe stata radiata” afferma Sissio.

La reazione dei tifosi all’Inter all’inchiesta di Report

Mentre in rete infuria la polemica, i sostenitori nerazzurri fanno scudo. “L’unico problema è che fate queste trasmissioni anche con i miei soldi. Per il resto fate abbastanza ridere” commenta Mino.

“Tanto sensazionalismo e poca concretezza” twitta MinaInterista. Dello stesso avviso Matteo su Facebook: “Il solito polverone alzato per non dire assolutamente nulla. Puntata ridicola, fatta solo per aumentare gli ascolti e attirare gli anti-interisti”.