Juve-Comuzzo, Napoli-Zirkzee, Roma su Ancelotti, le mosse di Inter e Milan: è già tempo di mercato per giugno

La finestra invernale è appena finita ma è già tempo di pensare ai colpi per l'estate: alcuni presidenti hanno già messo a punto le strategie per ingaggiare grandi nomi.

Neanche il tempo di chiudere le trattative della finestra di gennaio che sono già iniziate le grandi manovre per giugno. A leggere i quotidiani sportivi e a dare un’occhiata ai siti di riferimento, presidenti e ds non si fermano un attimo: stanno subito pensando, già da oggi, alla prossima sessione del calciomercato. Insomma, trattative e strategie continuano, con colpi prenotati, studiati o semplicemente auspicati. Vediamo quali potrebbero essere le mosse delle big del campionato.

La Juve prenota Comuzzo e vuol tenere Kolo Muani

Tre reti in due partite: ci ha messo poco Kolo Muani ad ambientarsi a Torino e nel calcio italiano. Il francese è diventato subito il faro dell’attacco della Juventus, facendo dimenticare i patemi e gli impacci vissuti con Vlahovic. Piccolo problema: il PSG lo ha dato in prestito secco, a fine stagione – dunque – tornerà alla base. O forse no. Perché Giuntoli e la dirigenza bianconera stanno studiano una formula per prolungarne la permanenza. Molto dipenderà dalle cessioni: Vlahovic, Cambiaso, Yildiz e lo stesso Locatelli potrebbero fruttare un bel tesoretto, che sarebbe subito reinvestito sul francese e su Pietro Comuzzo, il giovane talento della Fiorentina cercato anche dal Napoli. Pare che Commisso lo abbia promesso alla Signora.

Inter, per l’estate già preso Sucic dalla Dinamo Zagabria

Il club nerazzurro il primo colpo per l’estate addirittura l’ha già messo a segno: si tratta di Petar Sucic, mezzala di 21 anni della Dinamo Zagabria, atteso in settimana a Milano per le visite mediche. Rimarrà in Croazia fino a fine stagione, continuando il suo percorso di crescita sotto l’egida di Fabio Cannavaro, allenatore dell’undici della capitale. L’Inter lo ha strappato proprio alla Juventus, nei piani di Marotta dovrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Calhanoglu e a Frattesi, quest’ultimo sempre alle prese con tentazioni di trasferimento in squadre che possano garantirgli un maggiore minutaggio.

Milan, rivoluzione anticipata: ma per giugno piace Ricci

La rivoluzione il Milan di fatto l’ha anticipata a gennaio, sconfessando quasi del tutto l’ultimo mercato estivo: Walker, Gimenez, Joao Felix, Bondo, Sottil. Una campagna di riparazione quasi totale per la squadra rossonera, ora affidata alle cure di Sergio Conceicao che ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca. La prossima mossa, però, è già nel mirino: l’ingaggio di un regista. Il preferito è Samuele Ricci, fresco di rinnovo col Torino ma pronto a trasferirsi in caso di offerta vantaggiosa per la sua carriera e per il club granata: col presidente Cairo i patti sono stati chiari.

Napoli, ora il grande sogno dal Manchester United è Zirkzee

Non è riuscito a strappare uno sconto per Garnacho, valutato addirittura 60 milioni di sterline dal Manchester United, eppure Aurelio De Laurentiis – a leggere il Corriere dello Sport – è subito tornato alla carica coi Red Devils. L’obiettivo del presidente azzurro è Joshua Zirkzee, cercato anche dalla Juventus in prestito a gennaio. L’olandese, ex Bologna, ha deluso le aspettative in Inghilterra e potrebbe tornare in Italia. Il Napoli i soldi ce li ha, anche se in questa finestra di mercato è riuscito a prendere solo in extremis e in prestito Noah Okafor per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia, passato al PSG. Ma in estate, si sa, è più facile piazzare certi colpi.

Roma, Friedkin in pressing su Ancelotti per la panchina

E la Roma? Anche i giallorossi hanno attuato una mini rivoluzione in questa sessione di mercato, per ovviare agli errori compiuti in estate. Dalla Spagna arriva però una notizia davvero bomba: altro che gli ingaggi dei vari Salah-Eddine e Gourna-Duath, piazzati proprio poco prima del gong. Secondo AS, infatti, i Friedkin si sono mossi in prima persona e hanno avviato i primi contatti per riportare nella Capitale un mito per i tifosi della “Maggica”, Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo potrebbe dire addio alla panchina del Real Madrid a fine stagione: Roma, che gli è rimasta nel cuore, lo attende a braccia aperte. Sponda giallorossa, naturalmente.