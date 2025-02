Napoli, è Okafor il sostituto di Kvaratskhelia: pioggia di insulti su De Laurentiis, tifosi scatenati

Dai sogni Garnacho e Adeyemi alle suggestioni Chiesa e Zaccagni, da Dorgu, Zhegrova, Ndoye e Yeremay ai rumors su Saint-Maximin, Amuzu e Insigne: è arrivato un esubero del Milan.

Tre settimane con un tesoretto, anzi un tesorone, da 75 milioni a disposizione per sostituire Khvicha Kvaratskhelia, l’eroe del terzo Scudetto, uno dei migliori giocatori del campionato. Il Napoli li ha passati a inseguire obiettivi in giro per l’Europa, in una sorta di ideale tour dei sogni infranti. Dalla Premier League alla Bundesliga, dalla Ligue 1 all’elite della Serie A: non c’è campionato top che non sia stato scandagliato da Giovanni Manna, l’uomo mercato del presidente Aurelio De Laurentiis, alla ricerca del sostituto del georgiano. Che invece si nascondeva a Milanello: in extremis, a mezz’ora dal gong, è arrivato Noah Okafor dal Milan.

Napoli, il Tweet del presidente fa scoppiare il putiferio

Proprio l’annuncio ufficiale di De Laurentiis, il consueto Tweet presidenziale con cui il numero uno azzurro ufficializza tutti i nuovi acquisti, ha scatenato una pioggia di insulti senza precedenti da parte dei tifosi. In un minuto già si contavano 144 commenti, di primo mattino oltre mille. La maggior parte dei quali offensivi nei confronti del patron partenopeo. In assoluta maggioranza, commenti irriferibili. “Benvenuto Noah!”, il messaggio di ADL. Le risposte? “Sei vergognoso”. Oppure: “Ingiocabile”. E ancora: “Coi 75 milioni che ti sono rimasti in tasca devi comprare tutte medicine”. Ovviamente, si tratta solo di alcuni commenti riportabili. Molti altri sono decisamente più espliciti.

Okafor al posto di Kvaratskhelia per inseguire lo Scudetto

Naturalmente non sono mancati i messaggi di sostegno e incoraggiamento, anche se minoritari rispetto alla pioggia torrenziale di insulti abbattutasi sul presidente. Un fenomeno che si era già riscontrato, ma in misura minore, in occasione degli annunci di Hasa e Billing, precedenti innesti del mercato invernale, giunti quando la cessione di Kvaratskhelia era solo alle viste o in via di perfezionamento. Per la sostituzione dell’attaccante, passato al Paris Saint-Germain, si sperava in qualcosa di più consistente di Okafor, attaccante esterno finito in disparte persino in un Milan malconcio e in ritardo come quello sballottato tra Fonseca e Conceicao.

Da Garnacho e Adeyemi a un panchinaro del Milan: e Conte?

Per settimane i tifosi del Napoli hanno inseguito sogni. Da Garnacho ad Adeyemi, dalle suggestioni Chiesa e Zaccagni ai rumors su Zhegrova, Dorgu, Ndoye o la stellina spagnola Yeremay. Altri nomi accostati agli azzurri sono stati quelli di Saint-Maximin, Amuzu, perfino un romantico – o forse nostalgico – ritorno di Insigne dal Canada per dare l’assalto al quarto Scudetto. Forte è la preoccupazione per un rinforzo, Okafor, giudicato da molti inadeguato per lo sprint tricolore. E anche per il destino di Conte. Il tecnico che in pochi mesi ha riportato in alto il Napoli e che aveva chiesto un mercato “come Dio comanda”, come reagirà a questa mossa del club?