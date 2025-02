Napoli, Okafor in prestito dal Milan non entusiasma i tifosi azzurri: polemica sul web

L'esterno svizzero sarà il sostituto di Kvaratskhelia, Manna ha chiuso la trattativa dopo la fumata nera per Saint-Maximin: ma il tifo partenopeo è tutt'altro che entusiasta del suo arrivo

Prenderà il numero 77, quello che aveva al Salisburgo prima di approdare al Milan. Noah Okafor, svizzero attaccante esterno classe 2000, approda in prestito al Napoli, che fino all’ultimo aveva provato a prendere Allain Saint- Maximin, giocatore di proprietà dell’Al-Ahly in prestito al Fenerbahce.

Napoli, virata su Okafor

Ma la documentazione da produrre e da tradurre (in arabo…) era troppo corposa: il rischio era di arrivare a mezzanotte senza giocatore, e Manna ha preferito evitare di entrare in un tunnel senza via d’uscita. Si è così fatto in quattro per andare con forza su Okafor, sul quale nel frattempo si era portata anche l’Atalanta. Ma alla fine gli azzurri hanno avuto la meglio, forti dell’impegno già preso da parte di Furlani: il giocatore ormai ex Milan si trasferirà all’ombra del Vesuvio in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a quota 23,5 milioni di euro.

Okafor nuovo jolly per Conte

Okafor regala dunque a Conte un’alternativa a sinistra, dove Kvaratskhelia è andato via e c’è Neres, ma anche a destra, fascia di Politano. Il Napoli in quella zona di campo ha seguito a lungo Rashford, poi approdato dall’Aston Villa, Adeyemi del Borussia Dortmund e infine Ndoye del Bologna. L’attaccante del Milan, durante il mese di gennaio, era stato ad un passo dal Lipsia, dove però non ha superato le visite mediche. Con il Napoli invece non ci sono stati problemi.

Okafor non entusiasma i tifosi del Napoli

Un acquisto che però non entusiasma i tifosi del Napoli, che probabilmente speravano in un colpo di altra statura dopo la partenza del georgiano, Come Andrea: “Se non ha superato le visite con il Lipsia, e col Milan non stava giocando, allora chi abbiamo preso..?”. Antonio allo stesso modo: “ma quale post kvara, è una pezza bagnata momentanea perchè in un mese non sappiamo chiudere una trattativa vera, a giugno verrà rispedito al mittente”. E Silvio aggiunge: “Se l’ altro costava 4 milioni per questi mesi e questo 2 , il magliaro ha subito scelto il più economico senza pensare a niente altro!”. Ma c’è anche chi va controcorrente come Ugo: “Ma non è il post kvara è un prestito fino a giugno dove faremo il mercato serio, mamma mia che fretta che hanno alcuni”. E allo stesso modo Salvo: “Tutti quelli che oggi criticano Okafor sono gli stessi che criticavano l’acquisto di Kvara e la cessione di Insigne!”.

